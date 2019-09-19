ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО

ВМС США подтвердили подлинность видео, на которых засняты два неопознанных летающих объекта, сообщают "Известия".

Ролики сделаны в 2004 и 2015 годах и они не должны были попадать в Сеть. Однако неизвестные загрузили их в интернет.

На видеозаписи видно, как два объекта выполняют сложные маневры, недоступные для современной техники.

Американские военные считают объекты "необъяснимыми воздушными явлениями". Так в ВМС США характеризуют любые неопознанные или незарегистрированные летательные аппараты, которые были замечены в зоне ответственности различных военно-стратегических объектов.