"Просто спросить": новые талоны появились в калининградской поликлинике

За две недели новым сервисом воспользовались почти 500 посетителей, сообщает "Российская газета".

Теперь в установленном в регистратуре терминале можно выбрать одну из шести опций: "Запись на прием", "Диспансеризация", "Участники и инвалиды ВОВ", "Прикрепление/Справка", "Неотложная помощь" и "Просто спросить".

В региональном Минздраве рассказали, что новый сервис пользуется большой популярностью. За две недели им воспользовались около 500 человек. Чаще всего новую кнопку нажимают, чтобы спросить, как получить направление в областную больницу, попасть на прием к специалисту, сделать прививку или узнать, где сидит нужный пациенту врач.