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Перед лицом болезни все равны: почему важно вовремя проходить онкоскрининги

, ИА "Амител"
При диагностике рака главное – не упустить момент. А современные возможности позволяют пройти обследование бесплатно
Фото: yandex.ru

Фото: yandex.ru

В последнее время, когда в СМИ довольно часто появляется информация об известных людях, которых не миновала чаша онкологических заболеваний, вопрос собственного здоровья тревожит практически каждого. Читая такие новости, россияне испытывают разные эмоции – от сочувствия до страха: каждый невольно проецирует ситуацию на себя, задумываясь, как защититься самому и оградить своих близких. Ведь даже если молодые, успешные, известные и состоятельные люди не застрахованы от страшного диагноза, то что говорить о "простых смертных"? К сожалению, звезды, как и все люди, зачастую приходят к врачу в последний момент, когда исправлять ситуацию уже поздно. А ведь ежегодное прохождение диспансеризации и профилактических осмотров – реальная возможность уберечься от приговора, тем более что сделать это сегодня можно совершенно бесплатно.

ОНКОСКРИНИНГИ: КОМУ И КОГДА ИХ НАДО ПРОХОДИТЬ

Ни для кого не секрет, что рак зачастую протекает абсолютно бессимптомно, и в этом случае обнаружить его возможно только в ходе регулярной диспансеризации. Кстати, с мая текущего года вступили в силу новые правила прохождения этой процедуры гражданами: теперь население, начиная с 18 лет, будет проходить ее раз в три года, а с 40 лет – ежегодно. Особое внимание будет уделяться раннему выявлению онкологии: для этого людям с 18 лет будут проводить скрининги, осматривая на визуальные признаки онкологических заболеваний кожу, лимфоузлы, молочные железы, слизистую рта и нижней губы, прямую кишку – у обоих полов. У женщин будут брать мазок с шейки матки. Также предложат сдать анализы крови, измерить внутриглазное давление и пройти иные процедуры. Все эти обследования можно бесплатно пройти по полису ОМС в поликлинике по месту жительства (прикрепления). 

ЕСЛИ ДИАГНОЗ ПОДТВЕРДИЛСЯ

Помимо диагностики в этом году в рамках национального проекта "Здравоохранение" приобрели особую поддержку государства мероприятия по борьбе с онкологическими заболеваниями. Здесь, как и в диагностике, главное – не упустить время. Именно поэтому существует такое понятие, как "предельные сроки ожидания медицинской помощи". С 2019 года пациент должен быть осмотрен в первичном онкологическом кабинете или первичном онкологическом отделении медицинской организации в срок не позднее пяти рабочих дней с даты получения направления на консультацию, а специализированное лечение должно быть начато не позднее 15-го календарного дня с даты установления предварительного диагноза онкологического заболевания. Контроль за своевременностью обследования, назначаемым врачами лечением и реабилитацией возложен на страховые медицинские организации.

Лекарственное обеспечение при проведении химиотерапии в условиях дневного или круглосуточного стационара осуществляется также за счет средств ОМС. Это значит, что при наличии направления на госпитализацию пациенту не нужно получать препарат по рецепту в аптеке или приобретать его за свой счет.

Кстати, в этом году у застрахованных появится больше возможностей лечиться современными и эффективными препаратами: при амбулаторном лечении лекарства предоставляются онкологическим больным по рецептам врачей бесплатно, а если пациенту устанавливается инвалидность, он получает право на набор социальных услуг (так называемый "соцпакет"), в том числе может бесплатно получать лекарственные препараты при нахождении в другом регионе.

Узнать все о диагностике и лечении онкологических заболеваний, а также получить ответы на другие вопросы, среди которых режим работы пункта выдачи полиса, как прикрепиться к поликлинике и оформить полис ОМС, когда нужно пройти диспансеризацию, а также как быть, если вам отказали в медицинской помощи можно у страховых представителей компании "РЕСО-Мед" по телефону: 8 800 200 92 04.

Алтайский филиал ООО "СМК "РЕСО-Мед"
г. Барнаул, ул. Мало-Олонская, 17 (2 этаж)
Телефон: 8-800-200-92-04 (бесплатная круглосуточная горячая линия)
Отдел по защите прав застрахованных:
zpz@altai.reso-med.com
Официальный сайт

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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