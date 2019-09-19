Ученые выяснили, какую музыку опасно слушать за рулем

От музыки, которую слушает за рулем водитель, зависит уровень аварийности и манера вождения, сообщает "Российская газета".

К такому выводу пришли китайские ученые, отметив опасность прослушивания тяжелого рока за рулем автомобиля. Эта музыка делает водителей агрессивными и подталкивает к желанию рисковать.

Самой опасной композицией для прослушивания стала песня American Idiot группы Green Day. А вот культовая Stairway to Heaven от Led Zeppelin, наоборот, умиротворяет и концентрирует.

По словам специалиста, музыка оказывает сильное влияние на психологическое состояние человека. Некоторые композиции могу испугать, а есть и такие, которые помогут успокоиться.