Партия барнаульцев. Бывшие депутаты гордумы о Баварине и лучших временах

Барнаульская городская Дума имеет богатую 142-летнюю историю. В 2019 году исполнилось 25 лет с момента рождения новой, постсоветской думы. С первого созыва, собранного в 1994 году, до седьмого (2016-й) утекло много воды. Депутаты несколько растеряли независимость, свободу слова и влияние, стало много политизированности. Как менялась БГД порталу Amic.ru рассказали те, на чьих глазах это происходило – депутаты прошлых созывов. Что важно, почти все собеседники вспоминали первого мэра Барнаула Владимира Баварина и его вклад в развитие города и двух уровней власти – администрации и думы. Он, кстати, параллельно с этим был депутатом БГД первых двух созывов.

Роль личности

Валентина Лякишева, руководитель аппарата БГД с первого по четвертый созыв (1994-2008 годы)

"Депутатам первых созывов повезло, что ими руководил Владимир Баварин. И городу с ним очень повезло. Он сочетал качества опытного управленца, политика и человека с большой буквы. Внимательно относился к каждому депутату, помогал решать вопросы", – вспоминает она.

Баварин ввел в работу думы несколько традиций. Например, каждому депутату формировали портфель документов к сессии, и в целом для понимания муниципальные правовые акты предоставляли. Ведь часть народных избранников были, что называется, нулевыми, без опыта. Их даже немного учили депутатству.

"Некоторые за время работы набирались опыта, становились отличными управленцами, переходили на муниципальную службу", – добавляет Валентина Лякишева.

Среди депутатов первых созывов БГД были Михаил Щетинин (в прошлом сенатор от региона и глава экономического блока администрации края), Михаил Звягинцев (глава Железнодорожного района Барнаула) и другие.

Еще одна традиция – личное посещение городских предприятий и организаций. После каждой сессии депутаты ездили на заводы, в больницы, школы. Всегда с ними был и Баварин, хотя городское хозяйство он и без того отлично знал.

При этом мэре были заложены основы сотрудничества думы и администрации, а также депутатов городского и краевого уровней. А еще не было политизированности.

"В думе каждый мог выразить свое мнение, но Баварин старался не допускать политических моментов. Он рассматривал все идеи и предложения, советовался с депутатами и сам был открыт для критики. Была там история, когда группа молодых депутатов хотела сформировать свое депутатское объединение по типу комсомола. А он им доказал, что вопросы города нужно решать сообща", – рассказывает собеседница.

Тогда спрос от народа был высокий. И депутаты ставили для себя задачи выполнения наказов избирателей, они были доступны для обращений, да и сами не боялись выходить в люди. На отчет главы, на публичные слушания любой горожанин мог попасть.

Степень самостоятельности думы была выше. Но Валентина Лякишева уверена, что дело скорее в людях, в личностях, которые приходили в БГД, а не в системе. Хотя признает: атмосфера была такая, что депутаты не боялись высказываться, старались искать решения на пользу города.

Мы думали о городе, а не о политике

Валерий Брюханов, депутат БГД с первого по третий созывы (с 1994 по 2003 годы), бывший ректор Алтайского государственного медицинского университета

Валерий Брюханов стал депутатом в апреле 1994 года, уже будучи ректором АГМУ. Он вспомнил несколько важных особенностей работы в те годы.

В первом созыве было всего 11 человек, а потому они быстро научились понимать друг друга и конструктивно обсуждать вопросы. Это было очень важно в условиях перехода от советской власти к новой России.

Во время первых созывов стать депутатами БГД могли и чиновники – главы администраций районов.

"Тогда исполнительная и законодательная власти были монолитом. Поэтому у нас не возникало разногласий, они были такими же депутатами. Администрация никогда не игнорировала наши мнения, не делили ничего в обход нам", – сказал Брюханов.

Выборы тогда проходили без партийных флагов, все депутаты были одномандатниками, то есть избирали их не по партийной принадлежности, а как конкретных людей.

"Тогда Владимир Николаевич Баварин предложил, и мы поддержали идею, работать не под партии, а для людей. Мы действительно были партией барнаульцев, как он говорил. И думали о том, что могли хорошего сделать для города, не продвигали партийные позиции. Нас вообще политика не интересовала, нужно было поддерживать жизнь города. Водоснабжение, теплоснабжение, пополнение запасов угля, финансирование школ и больниц – вот о чем голова болела", – подчеркнул собеседник.

Но при этом в думе были, как выразился Брюханов, серьезные люди, с большим опытом работы: руководители крупных предприятий, учреждений. Собственно потому и спрос от избирателей был высоким. Валерий Брюханов вспоминает, что в те годы как раз вводили проездные для студентов, в продвижении этого вопроса за ним стояли тысячи студентов и преподавателей региона.

Он до сих пор считает, что депутатов городского уровня нужно выбирать по одномандатным округам, без партийных списков.

Лучшие годы

Александр Данилов, депутат БГД со второго по шестой созывы (1996-2016 годы), главный врач детской горбольницы № 1

Данилов – депутат-долгожитель, заседал в ней 22 года и называет их лучшими в жизни. По его словам, все созывы работали слаженно и качественно, были сплоченной командой единомышленников.

"Я не считаю, что дума с годами становилась хуже. К кому бы я ни обращался за помощью в решении вопросов моих избирателей, всегда помогали. Я ничего плохого про работу коллег сказать не могу", – подчеркнул он.

Люди, которые чего-то добились

Александр Миронов, депутат БГД третьего-пятого созывов (2000-2012 годы), директор гимназии № 80, заслуженный учитель России

"Когда Владимир Баварин посоветовал мне выдвинуться в депутаты, для меня это было очень показательно. Значит, меня ценят за мою работу, заслуги. Я и по сей день считаю, что в думу должны идти люди, которые чего-то в этой жизни уже добились, а не когда заняться нечем, хочется свой бизнес прикрывать или просто у тебя есть деньги", – считает Миронов.

А еще он убежден: в конкретном округе должен избираться человек, который там живет или работает. Чтобы на деле знал, что происходит на его территории, чтобы людям действительно мог помогать. Сейчас он сам видит, точнее, не видит некоторых депутатов в их округах. Кто они, где они?

Долгие годы без конструктива

Сергей Писарев, депутат БГД пятого созыва (2008-2012 годы), сейчас директор барнаульского зоопарка и парка "Лесная сказка", депутат АКЗС

Писарев, кстати, имеет не только депутатский опыт, но и опыт работы в администрации районного уровня. Он вспоминает, что был такой период в первых созывах, когда дума была "молодой и ретивой". Некоторые депутаты считали, что их работа важнее, чем работа чиновников.

"Но время показало, что это не так. Нет тут главного. Администрация и БГД – это два органа, которые должны работать на благо барнаульцев, и задачи у них одинаковые. Дума должна принимать правильные законы, а администрации их реализовывать. Заслуга Владимира Баварина в том, что он смог объединить эти команды", – подчеркивает он.

Но систему сломали.

"Помните сложный период, когда принимали решение об отмене выборов мэра Барнаула? (2010 год, – прим. авт.) Мне было не понятно, зачем краевая власть (это решение "продавлено" администрацией региона, – прим. авт.) себя так бесцеремонно и беспардонно повела с депутатами. Эта непонятная борьба на долгие годы отбросила нормальную конструктивную работу БГД и АКЗС с администрациями. Слава богу, этот период закончился, и сегодня все выравнивается", – уверен он.

Зря так много политики

Людмила Алексеевна Суслова, депутат БГД четвертого созыва (2004-2008 годы), сейчас депутат АКЗС

"Тогда в БГД не было никакой фракционности, было совершенно не важно, в какой ты партии", – с этого же начала рассказывать о своем созыве Людмила Суслова.

Это сейчас она одно из медийных лиц "Справедливой России", а тогда в партии не состояла, на выборах победила по одномандатному округу как местный предприниматель.

"Мы объединялись по интересам, по сферам знаний, а не по партийной принадлежности. Нас никто не делил на своих и чужих. Всегда была дискуссия, каждый представлял свое мнение, можно было спорить, не соглашаться, но уж точно никто ничего не скрывал от тех, кто не согласен", – рассказывает она.

Что важно, добавляет Суслова, тогда депутаты действительно принимали участие в решении важных вопросов. И не просто высказывали, кто что поддерживает, а собирали круглые столы, приглашали экспертов, если не могли найти общего решения, обсуждали снова и снова.

"Городская дума – это орган, который принимает жизненно важные решения для жизни города. Неправильно, когда это переходит в политическую плоскость. Не должно быть политизации. И мне кажется, что этот созыв стал последним, где каждый депутат был прежде всего жителем города, а потом уже представителем партии. Сейчас в процесс принятия важных решений вмешивается политика", – отмечает она.