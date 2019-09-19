Не умеют разговаривать, не знают гигиены: трех одичалых братьев нашли в Татарстане

В одной из квартир в городе Набережные Челны нашли трех братьев-маугли, сообщают "Челнинские известия".

Братья 4, 8 и 12 лет не ходили в школу и детский сад. Дети были предоставлены сами себе.

32-летняя мать, родившая троих детей от разных мужчин, подрабатывала уборщицей, но не занималась ни сыновьями, ни квартирой. Мальчики не умеют разговаривать, не знают правил гигиены. Квартира завалена грязью и мусором. Детям негде спать и есть.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Детей забрали органы опеки. Сейчас они проходят медицинское обследование и курс лечения.

Их мать находится под подпиской о невыезде.