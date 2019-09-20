Россияне стали чаще звонить через мессенджеры

Россияне стали чаще использовать мессенджеры для совершения звонков. Активнее всего используют WatsApp, Viber и Telegram, сообщает "Политэксперт".

В России мессенджеры, с помощью которых можно совершать звонки при наличии интернета или Wi-Fi, стали лидерами по уровню востребованности.

Так, 83% респондентов пользуются WhatsApp, 61% – Viber. Skype, специальное приложение для осуществления видеосвязи, выбирают 53% опрошенных, Telegram – 40%.

Звонки по интернету впервые обогнали сотовую связь. Стоит отметить, что эта тенденция развивается среди людей, которые пользуются интернетом. Треть жителей России до сих пор используют кнопочные телефоны.