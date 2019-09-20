До четырех полос расширят еще 10 км Чуйского тракта в Алтайском крае

10-километровый участок на границе Первомайского и Тальменского районов расширяют до четырех полос, сообщает пресс-служба Упрдор "Алтай".

Проект включает в себя строительство транспортной развязки в двух уровнях с путепроводом и подземного пешеходного перехода в районе села Озерки. Он будет реализован в несколько этапов к 2022 году.

Кроме того, организуют новые автобусные остановки, пешеходные дорожки и тротуары, шумозащитные экраны и освещение.

На текущий год запланированы подготовительные работы: подготовка площадки, перенос коммуникаций и постройка временной подъездной дороги.

Параллельно продолжаются работы по реконструкции участка автодороги Р-256 со 150-го до 158-го километра (в районе села Тальменка, Тальменский район). Здесь будет новый мостовой переход через реку Чумыш длиной 305,49 погонного метра и дорога на четыре полосы I и II технической категории.

Для заезда в районный центр Тальменка, а также в населенные пункты Кашкарагаиха и Луговое будут служить две двухуровневые транспортные развязки с путепроводами.

Затем должны провести капремонт на участке с 212-го по 216-й километр и реконструкцию участка с 216-го по 223-й километр – за развязкой на бийскую трассу в направлении Полковниково. Идет разработка проектной документации. Завершение проектирования запланировано на ноябрь 2019 года.

Следующее расширение Чуйского тракта на территории Алтайского края запланировано на четырехкилометровом участке перед Бийском. Необходимость увеличивать его пропускную способность связана с большим количеством дачников, которые добираются до садоводств именно через этот участок федеральной трассы.

Напомним, ранее руководитель Упрдор "Алтай" Ярослав Долинский заявил, что запланирована реконструкция Чуйского тракта от границы Алтайского края с Новосибирской областью до Горно-Алтайска.