Верхние этажи торгового центра выгорели в Грозном

152 человека тушили пожар в ТРЦ "Гранд-Парк" на улице Кадырова в Грозном, сообщает ГУ МЧС России по Чеченской Республике.

Сообщение о возгорании в торговом центре поступило 19 сентября в 20:27 по местному времени. Посетителей и персонал эвакуировали сразу после срабатывания автоматической пожарной сигнализации.

Огонь возник на первом этаже здания, но по элементам внешней отделки он быстро распространился на третий и четвертый этажи.

В 22:10 пожар полностью ликвидировали на площади 700 квадратных метров. Причина возгорания устанавливается.