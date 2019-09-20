Верхние этажи торгового центра выгорели в Грозном

152 человека тушили пожар в ТРЦ "Гранд-Парк" на улице Кадырова в Грозном, сообщает ГУ МЧС России по Чеченской Республике.
Сообщение о возгорании в торговом центре поступило 19 сентября в 20:27 по местному времени. Посетителей и персонал эвакуировали сразу после срабатывания автоматической пожарной сигнализации.
Огонь возник на первом этаже здания, но по элементам внешней отделки он быстро распространился на третий и четвертый этажи.
В 22:10 пожар полностью ликвидировали на площади 700 квадратных метров. Причина возгорания устанавливается.
Комментарии
Имени улицы отремонтирует.
причина пожара крылась в "горячем" исполнении лезгинки посетителями ТЦ.
Россияне поделятся, за энергию и газ уже поделились, и ТЦ восстановим.