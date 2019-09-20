Пьяный водитель сбил велосипедиста на алтайской трассе и бросил умирать

На алтайской трассе пьяный водитель сбил велосипедиста и бросил умирать, пытаясь скрыться от сотрудников полиции, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".
Происшествие случилось 16 сентября в 23:00 на автодороге Мартыново – Тогул – Залесово на 122-м км, на объездной дороге со стороны села Залесово.
Как пишет "Наш город Заринск", водитель на автомобиле Toyota Carina сбил человека, двигающегося в попутном направлении на велосипеде, после чего скрылся в сторону городского района Слободки.
Сотрудниками ГИБДД был введен план "Перехват", подозреваемого задержали. 34-летний водитель находился в состоянии опьянения. 36-летний житель Заринска Александр (на фото) скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.
Комментарии
Ну, водятлы, кто первый бросится защищать пьяного убийцу ?
водилу я не защищаю, но сам бы никогда не поехал на велике по трассе даже днем, не то что ночью
чёт мне кажеться походу са спецом сбил куражился
20.09.2019 09:17
месный
мясной, что с вами? какая то дохлая версия...
я думаю, что за велосипедистом вели скрытое наблюдение. видимо велосипедист что то видел. и тут подвернулся удобный случай