Пьяный водитель сбил велосипедиста на алтайской трассе и бросил умирать

На алтайской трассе пьяный водитель сбил велосипедиста и бросил умирать, пытаясь скрыться от сотрудников полиции, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".

Происшествие случилось 16 сентября в 23:00 на автодороге Мартыново – Тогул – Залесово на 122-м км, на объездной дороге со стороны села Залесово.

Как пишет "Наш город Заринск", водитель на автомобиле Toyota Carina сбил человека, двигающегося в попутном направлении на велосипеде, после чего скрылся в сторону городского района Слободки.

Сотрудниками ГИБДД был введен план "Перехват", подозреваемого задержали. 34-летний водитель находился в состоянии опьянения. 36-летний житель Заринска Александр (на фото) скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.