Остановку в цветах триколора торжественно открыли в селе

Открытие остановки с перерезанием ленточки / Фото: tuimazy.bashkortostan.ru
В деревне Ардатовка Туймазинского района Башкирии в начале сентября торжественно открыли остановочный павильон, пишет "Лента.ру".
На открытие пришли местные депутаты, члены партии "Единая Россия", учителя и ученики школы.
Стоимость павильона, как сообщили власти, составила 99 тыс. рублей. Раскрашен он в цвета российского флага. Торжественно перерезать ленточку во время церемонии открытия доверили старосте деревни и ее внуку-первокласснику.
Как оказалось, проект оплачивала партия "Единая Россия". В Какрыбашевском сельсовете вышеуказанную цифру подтвердили, пишет местный портал ProUfu.ru.
Примечательно, что новость об открытии остановки из профнастила была опубликована на сайте администрации Туймазинского района, однако после широкого освещения этой информации в СМИ новость с сайта исчезла.
Комментарии
иии че?
а ниче, скоро бардюры будем красить в три цвета как на 404 красят в два
патриотизЬмЪ)))
Не то что кучка навального:деньги лопатой загребают и по заграницам разьезжают.
Вот для чего такая остановка. От дождя не защитит, от ветра тоже, эстетики никакой. Может только духовные скрепы укрепляет своей триколорностью?
99 килорублей успешно попилены
Это и является достижениями Едра. Если промониторить российские СМИ, то таких "открытий" полно. То остановка, то площадка для мусорных баков, то водянная колонка, то двор укатанный весь в асфальт и прочий маразм. И всё с перерезаниями ленточек, шариками и в присутствии официальных лиц.
20.09.2019 11:03
- гость -
Здесь все красиво.
Возьмем объемы по максимум профиля 50мх100руб=5тыщ, профлист 18м2х350=6,3 тыщи,Сварщик 2 дня работых3тыщ=6 тыщ. Итого 18 тыщ. За эту цену я готов стряпать вам и триколоры и даже 5 колоров. Сколько "попилено" можно прикинуть и без калькулятора. А теперь самое интересное это открытие депутатами подобных остановок и разного рода урн! Ну честно же, это стремно?! У депутата з.п. 300тыщ, а они ходят толпой и открывают остановки за 100тыщ рублей как они подсчитали. Окупается ли работа депутатов, хочется сразу спросить? Еще туда же водят толпы учителей и учеников, думаете они по желанию туда пришли? Я сомневаюсь, ну прямо не верю совсем.
Хрена себе, остановочка за 99 косарей ... С учетом материалов, работы, доставки - максимум 22 рубля. Хочется спросить депутатов от ЕР - бабки где?
Об'ект впечетляет, теперь - только это, еще сортир можно построить и торжественно открыть.
Если в стране уже открытие остановки - новость, которая требует огласки и присутствия чиновников, то куда же завела нас власть, в какие дебри?!
Балаган какой-то. Ещё школьников зачем-то припахали.
20.09.2019 12:03
- гость -
Как это зачем?! Для торжественности, для массовости. А вы думаете народ правда ходит на всякие такие мероприятия по своей инициативе? У меня матушка работает за уходом пенсионеров, как ЕР вздумала в районе организовать мероприятие так в обязательном порядке всю пенсионную гвардию в сбор и на место в определенное время, еще желательно и родственников привести.