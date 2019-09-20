Остановку в цветах триколора торжественно открыли в селе

Открытие остановки с перерезанием ленточки / Фото: tuimazy.bashkortostan.ru

В деревне Ардатовка Туймазинского района Башкирии в начале сентября торжественно открыли остановочный павильон, пишет "Лента.ру".

На открытие пришли местные депутаты, члены партии "Единая Россия", учителя и ученики школы.

Стоимость павильона, как сообщили власти, составила 99 тыс. рублей. Раскрашен он в цвета российского флага. Торжественно перерезать ленточку во время церемонии открытия доверили старосте деревни и ее внуку-первокласснику.

Как оказалось, проект оплачивала партия "Единая Россия". В Какрыбашевском сельсовете вышеуказанную цифру подтвердили, пишет местный портал ProUfu.ru.

Примечательно, что новость об открытии остановки из профнастила была опубликована на сайте администрации Туймазинского района, однако после широкого освещения этой информации в СМИ новость с сайта исчезла.