Повар в Турции облил российских детей горящим маслом

Один ребенок обгорел на 27%, у второго 16% ожогов на теле / Фото: e1.ru
На отдыхе в турецком поселке Кестель детей из Екатеринбурга на ужине в отеле облили горящим маслом, сообщает Е1.ру со ссылкой на отца нескольких пострадавших.
"Это был ад. Вы не представляете, как ребенок орал. Он горел, одежда сгорела, но успели снять. Пострадали восемь человек. В их числе – два моих сына: им 3,5 года и 10 лет. Один обгорел на 27%, у него ожоги II и III степени. Он пока не сможет перенести перелет, мы остаемся на несколько дней в Турции. У второго сына обгорели рука и голова – 16% ожогов", – рассказал мужчина.
По его словам, вскоре они должны вылететь в Россию: "Нас будет ждать скорая и сразу доставит в ожоговый центр. Сегодня, когда перевязка была, кожа вместе с бинтами снималась".
Как сообщает издание, повар допустил ошибку во время шоу, и горящее масло полилось на людей. Отель Club Paradiso взял вину за случившееся на себя, разместил россиян в хорошей клинике и оплачивает лечение, также оплатит дальнейшее лечение детей в России.
Мужчина рассказал, что помощь пострадавшим оказывали практически все присутствовавшие иностранцы. А соотечественники, по его словам, стояли в стороне и снимали происходящее на видео.
Комментарии
А соотечественники, по его словам, стояли в стороне и снимали происходящее на видео.
Наверно будет лучше если мы исчезнем как нация, как русский народ. Лучше так, чем деградация, как сейчас.
соотечественники скрепами проникнуты высокодуховными
А соотечественники, по его словам, стояли в стороне и снимали происходящее на видео.
А чем они могли помочь? Орать: врача, врача!? Или водой горящее масло тушить?
русские своих не бросают, вы всё врёти
гостю 11:39 Иностранцы нашли же чем помочь.
20.09.2019 11:29
Гость
Наверно будет лучше если мы исчезнем как нация, как русский народ. Лучше так, чем деградация, как сейчас.
После Вас, сударь
11:39
То ли дело снимать на телефон. А чо, прикольно же.
гостю 11:39 Иностранцы нашли же чем помочь.
Морды туркам били?
20.09.2019 11:39
- гость -
А чем они могли помочь? Орать: врача, врача!? Или водой горящее масло тушить?
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руззкие, такие руззкие. оказание первой помощи при ожогах. почитайте, ознакомьтесь. Что бы глупых вопросов не задавать
Все есть и скрепы и духовность и путинизЬм, а население деградирует...