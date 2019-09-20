Повар в Турции облил российских детей горящим маслом

Один ребенок обгорел на 27%, у второго 16% ожогов на теле / Фото: e1.ru

На отдыхе в турецком поселке Кестель детей из Екатеринбурга на ужине в отеле облили горящим маслом, сообщает Е1.ру со ссылкой на отца нескольких пострадавших.

"Это был ад. Вы не представляете, как ребенок орал. Он горел, одежда сгорела, но успели снять. Пострадали восемь человек. В их числе – два моих сына: им 3,5 года и 10 лет. Один обгорел на 27%, у него ожоги II и III степени. Он пока не сможет перенести перелет, мы остаемся на несколько дней в Турции. У второго сына обгорели рука и голова – 16% ожогов", – рассказал мужчина.

По его словам, вскоре они должны вылететь в Россию: "Нас будет ждать скорая и сразу доставит в ожоговый центр. Сегодня, когда перевязка была, кожа вместе с бинтами снималась".

Как сообщает издание, повар допустил ошибку во время шоу, и горящее масло полилось на людей. Отель Club Paradiso взял вину за случившееся на себя, разместил россиян в хорошей клинике и оплачивает лечение, также оплатит дальнейшее лечение детей в России.

Мужчина рассказал, что помощь пострадавшим оказывали практически все присутствовавшие иностранцы. А соотечественники, по его словам, стояли в стороне и снимали происходящее на видео.