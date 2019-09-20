Барнаульцы сняли фильм о культурном наследии города, которое вскоре может исчезнуть

Общественники и историки Алтайского края представили документальный фильм о памятниках культурного наследия Барнаула, которые в ближайшем будущем могут навсегда исчезнуть.

"В фильме показаны самые проблемные памятники истории и культуры Барнаула. Мы постарались охватить и объекты федерального и регионального значения, и памятники без статуса. Также мы говорим как о сохранении дореволюционного наследия, так и наследия советской эпохи", – рассказал один из авторов фильма, кандидат исторических наук Данил Дегтярев.

Всего общественники обошли 12 ветшающих и утрачивающих свое былое величие зданий. Они отметили общее запустение разрушающихся старинных особняков, которым не помогает даже охранный статус.

Картина в городе, по словам авторов фильма, вырисовывается безрадостная.

"Были сняты такие федеральные памятники как Демидовская площадь, здания горного госпиталя и горного училища, построенные в XIX веке и создающие уникальный архитектурный ансамбль, дом Лесневского, частично утративший свой первоначальный облик, а также Барнаульский сереброплавильный завод, с которого начался весь Барнаул. Обследовали памятники регионального значения, советские памятники, а также здания, лишившиеся официального статуса, такие как усадьба купца Михайлова", – рассказал активист общественной организации "Гражданский патруль" Игорь Берг.

По его мнению, выпуск фильма поможет в очередной раз обратить внимание на проблемы содержания памятников культурного наследия в Барнауле. "Нам бы очень не хотелось, чтобы через несколько лет единственным напоминанием о нашей истории стал этот фильм", – подчеркнул Берг.

В работе над документальным фильмом, в котором в деталях показаны проблемы исторических зданий Барнаула, принимали участие Данил Дегтярев, Игорь Берг и общественник Сергей Ракунов.