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Барнаульцы сняли фильм о культурном наследии города, которое вскоре может исчезнуть

, ИА "Амител"
В фильме показаны самые проблемные памятники истории и культуры Барнаула

Общественники и историки Алтайского края представили документальный фильм о памятниках культурного наследия Барнаула, которые в ближайшем будущем могут навсегда исчезнуть.

"В фильме показаны самые проблемные памятники истории и культуры Барнаула. Мы постарались охватить и объекты федерального и регионального значения, и памятники без статуса. Также мы говорим как о сохранении дореволюционного наследия, так и наследия советской эпохи", – рассказал один из авторов фильма, кандидат исторических наук Данил Дегтярев.

Всего общественники обошли 12 ветшающих и утрачивающих свое былое величие зданий. Они отметили общее запустение разрушающихся старинных особняков, которым не помогает даже охранный статус.

Картина в городе, по словам авторов фильма, вырисовывается безрадостная.

"Были сняты такие федеральные памятники как Демидовская площадь, здания горного госпиталя и горного училища, построенные в XIX веке и создающие уникальный архитектурный ансамбль, дом Лесневского, частично утративший свой первоначальный облик, а также Барнаульский сереброплавильный завод, с которого начался весь Барнаул. Обследовали памятники регионального значения, советские памятники, а также здания, лишившиеся официального статуса, такие как усадьба купца Михайлова", – рассказал активист общественной организации "Гражданский патруль" Игорь Берг.

По его мнению, выпуск фильма поможет в очередной раз обратить внимание на проблемы содержания памятников культурного наследия в Барнауле. "Нам бы очень не хотелось, чтобы через несколько лет единственным напоминанием о нашей истории стал этот фильм", – подчеркнул Берг.

В работе над документальным фильмом, в котором в деталях показаны проблемы исторических зданий Барнаула, принимали участие Данил Дегтярев, Игорь Берг и общественник Сергей Ракунов.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

20.09.2019 14:33
Бичевня и быдлота 5кл обр

Ребят, ну Вы чего? Кому эти развалюхи нужны сейчас? Почему именно этот период времени нужно увековечить и хранить как зеницу ока? Даже если восстановить в первозданном облике, ну не красиво же. Хоть сто раз восстанови эти больницу развалившуюся она Исакиевским собором не станет. Давайте не прошлым жить а будущим, или настоящим, на худой конец. Сейчас нужно строить памятники архитектуры, которые будут потомков восхищать.

20.09.2019 14:39
- гость -

снести все это убожество и построить современные дома. оставить пару-тройку действительно интересных домов, в районе туркластера

20.09.2019 14:41
гость

Не уважающий прошлого - не имеет будущего .

20.09.2019 14:44
- гость -

Строить новое, которое будет восхищать потомков... Именно поэтому Государственный художественный музей на площади Октября с 2012 реконструировать пытаются, да всё как-то никак. Слишком уж большой культурный уровень и невероятная архитектура.

20.09.2019 14:45
- гость -

А где же такой чёрный дом с белыми пластиковыми оконными пакетами,весь мокрый?Почему не знаю?

20.09.2019 14:49
- гость -

20.09.2019 14:44
- гость -

Не из-за уровня и какой-то невероятной архтитектуры, а тупо нет денег. Работы идут, но медленно. Аналогично и с другими памятниками. И чтобы их восстановить, еще желающих это сделать нужно найти.

20.09.2019 15:02
- гость -

20.09.2019 14:44
*здесь была табличка "сарказм"*
Люди так говорят про новое-красивое, будто кто-то это делать будет. Ну ага, прям уже побежали фундамент заливать.

20.09.2019 15:08
Отчаянная

Вот такие, как два первых комментатора и сидят у нас в управлении по охране объектов культурного наследия. Вместо прямых своих обязанностей способствуют уничтожению исторической части Барнаула. Зачем сохранять то, что представляет историческую и архитектурную ценность, особенно, если не разбираться, где ценность, а по невежеству называть все, что старше 50-ти лет рухлядью? Когда можно снести все под чистую, настроить архитектурные выкидыши, да торговые центры и ждать, когда в это убожество хлынет поток туристов, завлекаемых громкими словами о туркластере "Барнаул - горнозаводской город". Если бы не эти неравнодушные люди, которые знают и чтут историю своего города, да давно бы тихо снесли и то, что сейчас пока осталось. Единицы интересуются историей города. На День города жители толпами ходят тусоваться, а элементарных сведений о городе не знают.

20.09.2019 15:41
- гость -

20.09.2019 14:49
- гость - А вы знаете сколько тут "бабла" попиленно? Нет денег говорите? Стройгаз загнулся, стройку заморозили, бросили не" законсервировали " а потом убытков СЕЛФ насчитал не за "консервацию" еще лямов несколько. Как вам такая стройка? Чистой воды позор администрации, пример как нельзя строить. Не один хозяин с деньгами не будет так себе строить дом. А вам говорят денег нет, и желающих. А вы и разносите как блохастая кошка блох.

20.09.2019 16:03
igor inyushin_odnoklassniki

Сердце кровью обливается просматривая что разваливаются исторические здания Любимого БАРНАУЛА!Ведь это буквально всё связано с рождением нашего Родного и Любимого БАРНАУЛА!!!

20.09.2019 16:05
Бичевня и быдлота 5кл обр

20.09.2019 15:08 Отчаянная, давайте не сваливайте всё в одну тарелку. Я говорил, нужно строить что-то красивое а не "архитектурные выкидыши". Приведённые в ролике постройки действительно некрасивые. Я не спорю что здания несут какую-то историческую ценность, но они реально портят город с эстетической точки зрения. Чтобы сохранить память о них в 21-м веке не обязательно сохранять его физически, как бы это ужасно для вас не звучало. Сделайте фото, видео, 3D модель, можно даже виртуальную экскурсию сделать и в музеях показывать или прим на месте, как в Москве сделали уже. Дайте городу возможность расти и изменятся.

20.09.2019 16:12
Бичевня и быдлота 5кл обр

20.09.2019 16:03
igor inyushin_odnoklassniki
Задумайтесь, Вам ведь не здания эти развалившиеся ценны, а память связанная с этими зданиями. И в первую очередь это объясняется тем, что любой человек ассоциирует вещи из прошлого со своим прошлым(молодостью). И если это прошлое отзывается в памяти как что-то светлое, то мы мысленно придаём этот оттенок и связанным с ним вещам. Соответственно какое-то конкретное здание может быть дорого только Вам, и больше никому.

20.09.2019 16:14
Бичевня и быдлота 5кл обр

А у меня сердце "обливается кровью" когда я вижу развалившиеся старые здания, которые как язвы торчат тут и там по городу. Они как старые трухлявые пни из-за которых на их месте не могут появится новые побеги.
А что это за побеги будут - так это от нас с вами зависит

20.09.2019 16:16
Афиноген

Как раз вот этот старый город и составляет интерес у людей,а не эта бетонная мертвечина.Мы ратуем за туркластер,а что туристу интересно?-конечно историческая часть города а не эти безликие коробки.Надо не позволить этой мафии гробить историю города.

20.09.2019 16:18
- гость -

20.09.2019 16:05
"Некрасивые" - это ваше оценочное суждение. Кому-то они кажутся красивыми. Дальше что?

20.09.2019 16:19
- гость -

Афиноген
+++
Какой смысл на новостройки-то смотреть?

20.09.2019 16:22
- гость -

20.09.2019 16:16
Афиноген
К сожалению тут решающим фактором выступает инвестор и плевать он хотел на зеленных, красных. У нас директор строительной фирмы не буду говорить кто, открытым текстом послал архитектора, когда тот видел что фасад будет строиться далеко не тот который он рисовал. И я думаю что такое происходит повсеместно. А тот голову вниз и больше мы его не видели.

20.09.2019 16:24
Бичевня и быдлота 5кл обр

20.09.2019 16:16
Афиноген
Вы серьёзно думаете, что отреставрированные эти здания притянут? Сами себе не врите.
Давайте новое строить. Посмотрите для примера, что построили казахи у себя для Астана-Экспо 2017. Скажите что притянет туристов больше? Я вот такой хочу город видеть, а не такой каким Барнаул был 100 лет назад. Если есть желание можно и фото старого барнаула посмотреть. Давайте просить или требовать от властей развития города

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