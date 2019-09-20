Задержаны главари кредитных мошенников, промышлявших на Алтае и в Кузбассе

Главари двух групп кредитных мошенников, на протяжении нескольких лет обманывавших жителей Алтайского края и Кемеровской области, задержаны в Барнауле, сообщает "Катунь 24".

От действий преступников пострадало не менее 500 человек. Они развешивали в общественных местах объявления с обещаниями помочь получить кредит в банке.

Человек приходил на встречу и рассказывал, в каких банках он до этого брал кредиты. Позже ему сообщали, что кредит одобрен, и направляли для оформления документов в один из банков, с которым тот ранее не имел отношений.

За "проведенную работу" с банками мошенники получали 10% от стоимости кредита, причем сумму было необходимо внести до визита в финансовое учреждение. А уже в банке человеку отказывали в кредите, поскольку, естественно, не знали ни о каких договоренностях.

Преступные группы промышляли в Барнауле, Бийске и Новокузнецке с 2017 года. В схемах были задействовано до десяти участников.