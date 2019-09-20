СК проверит действия физрука, ударившего первоклассника в Красноярске

Региональное управление Следственного комитета проводит доследственную проверку по факту сообщений СМИ о том, что физрук ударил ученика первого класса одной из школ Красноярска и позволил другим детям "в шутку" задевать его, сообщает пресс-служба ведомства.

Действия педагога проверят на наличие признаков преступления. По результатам мероприятия ведомство примет процессуальное решение.

Ранее мать школьника написала заявление в полицию. Она утверждает, что учитель физкультуры за "плохое поведение" ударил ребенка по голове, после чего дети последовали его примеру, избивая одноклассника прямо на уроке.

Ранее Красноярский край прославился на весь мир случаем, когда школьнику пригрозили переводом на надомное обучение за прическу как у футболиста Златана Ибрагимовича.

Мальчика из Сибири поддержал Валерий Карпин – тренер "Ростова". Прокомментировал ситуацию даже легенда футбольной "Ромы" и всего итальянского футбола Франческо Тотти.