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Суд отменил продажу 17 тысяч га алтайского леса за 1,15 млн рублей

, ИА "Амител"
Участок земли приобрели по цене сельскохозяйственного
Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Прокуратура Республики Алтай добилась отмены сделки по продаже компании 17 тысяч га земли лесного фонда, сообщает Regnum.

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа признал ничтожным договор купли-продажи, так как администрация Турочакского района оформила его с учетом цены земли как сельскохозяйственной.

Таким образом в бюджет поступило 1,15 млн рублей, в то время как реальная цена участка составляет свыше 57 млн рублей.

Республиканский арбитраж признал сделку действительной, но прокуратура подала апелляцию, которую удовлетворила вышестоящая инстанция.

Благодаря своевременному наложению запрета на вырубку леса значительного ущерба лесному фонду удалось избежать.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

20.09.2019 09:55
- гость -

А посадки будут или на этом все закончится?

20.09.2019 11:47
Бичевня и быдлота 5кл обр

Ну вот, загубили малый бизнес на корню. У человека может бизнес план был

20.09.2019 11:49
гость

вся администрация Турочакского района уже в кпз?

20.09.2019 11:53
- гость -


20.09.2019 11:49
гость
Это если бы местный мужик спилил березку на дрова - уже бы срок вломили, а тут власть имущие, их нельзя обижать...

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