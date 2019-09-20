Суд отменил продажу 17 тысяч га алтайского леса за 1,15 млн рублей

Прокуратура Республики Алтай добилась отмены сделки по продаже компании 17 тысяч га земли лесного фонда, сообщает Regnum.

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа признал ничтожным договор купли-продажи, так как администрация Турочакского района оформила его с учетом цены земли как сельскохозяйственной.

Таким образом в бюджет поступило 1,15 млн рублей, в то время как реальная цена участка составляет свыше 57 млн рублей.

Республиканский арбитраж признал сделку действительной, но прокуратура подала апелляцию, которую удовлетворила вышестоящая инстанция.

Благодаря своевременному наложению запрета на вырубку леса значительного ущерба лесному фонду удалось избежать.