Четырехлетний ребенок ударил топором младшего брата под Бийском

Игра братьев в Бийском районе закончилась печально – четырехлетний мальчик случайно ударил топором двухлетнего ребенка, сообщает "Бийское телевидение".

Малыш лишился фаланг двух пальцев руки. Его госпитализировали в больницу.

По факту получения травм малолетним ребенком правоохранительные органы проводят проверку. Установлено, что топор они нашли во время вечерней прогулки во дворе дома.