Четырехлетний ребенок ударил топором младшего брата под Бийском

Игра братьев в Бийском районе закончилась печально – четырехлетний мальчик случайно ударил топором двухлетнего ребенка, сообщает "Бийское телевидение".
Малыш лишился фаланг двух пальцев руки. Его госпитализировали в больницу.
По факту получения травм малолетним ребенком правоохранительные органы проводят проверку. Установлено, что топор они нашли во время вечерней прогулки во дворе дома.
Комментарии
Ну че, топор виноват. Или тот, кто его сделал, или тот, кто его там положил, или тот, кто придумайте сами. А где была та курица, которая обязана следить за малолетними детьми, а не только их рожать?