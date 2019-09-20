Российского космонавта не утвердили в должности из-за жены

Известный российский космонавт Юрий Маленченко не утвержден в должности первого заместителя начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК), сообщает РИА "Новости" со ссылкой на свои источники.

Маленченко известен как очень опытный специалист – на его счету 827 суток (второе место по продолжительности после Геннадия Падалки), проведенных на орбите.

Широкую славу ему принесла "космическая свадьба" – он женился на уроженке России, но гражданке США Екатерине Дмитриевой, будучи на борту МКС. Это первая в мире регистрация брака, когда один из супругов находится за пределами Земли.

Однако именно это событие и стало препятствием на пути к повышению. Должность предполагает доступ к секретным данным, и родственные связи с гражданами другой страны могут стать основанием для отстранения от нее.

Примечательно, что на сайте ЦПК Маленченко все-таки указан как первый заместитель начальника по подготовке космонавтов, но по факту он состоит на должности советника начальника ЦПК, выполняя функции первого зама.

