Российского космонавта не утвердили в должности из-за жены

Известный российский космонавт Юрий Маленченко не утвержден в должности первого заместителя начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК), сообщает РИА "Новости" со ссылкой на свои источники.
Маленченко известен как очень опытный специалист – на его счету 827 суток (второе место по продолжительности после Геннадия Падалки), проведенных на орбите.
Широкую славу ему принесла "космическая свадьба" – он женился на уроженке России, но гражданке США Екатерине Дмитриевой, будучи на борту МКС. Это первая в мире регистрация брака, когда один из супругов находится за пределами Земли.
Однако именно это событие и стало препятствием на пути к повышению. Должность предполагает доступ к секретным данным, и родственные связи с гражданами другой страны могут стать основанием для отстранения от нее.
Примечательно, что на сайте ЦПК Маленченко все-таки указан как первый заместитель начальника по подготовке космонавтов, но по факту он состоит на должности советника начальника ЦПК, выполняя функции первого зама.
Комментарии
..."на его счету 827 суток (второе место по продолжительности после Геннадия Падалки), проведенных в открытом космосе."
АМИК, вы вообще думаете - что пишете? или тупо "копипастите"???
пусть тоже гражданство меняет на американское
если верить тому, что говорил Игорь Волк в интервью, российских космонавтов перестанут пускать на МКС, как только американцы откажутся от Союзов
20.09.2019 10:57
Дюша Метёлкин
АМИК, вы вообще думаете - что пишете? или тупо "копипастите"???
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А что Вас смущает? В целом всё верно же написано.
Они же не написали, что он подряд был все эти дни в космосе.
"За свою карьеру Юрий совершил шесть полётов в космос и провёл на орбите в общей сложности 827 суток"
2
20.09.2019 11:38
vroommm
прочитайте то, что я процитировал, и напрягите мозг
АМИК, спасибо за оперативное исправление