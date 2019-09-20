Второй в России форум "Мой бизнес" пройдет в Барнауле

Форум "Мой бизнес" станет одним из самых масштабных мероприятий в Барнауле, посвященных популяризации предпринимательства, сообщает управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры. В нем примут участие свыше 900 предпринимателей и желающих начать свое дело.

Барнаул стал вторым городом, где в рамках проекта выступят ведущие бизнес-консультанты страны. Главная его цель – популяризация предпринимательства.

Желающих принять участие форуме приглашают 8 октября в городской Дворец культуры (ул. Антона Петрова, 146а).

Анонсированы выступления эксперта по SMM продвижению, спикера МГИМО, основателя коммуникационного агентства GENIUS CODE Инди Гогохии. Она автор книг "Добавь клиента в друзья" и "Инстаграм: хочу likes и followers". Среди ее клиентов есть предприниматели из списка Forbes, Сбербанк, Mercedes, Nike и Volkswagen.

Еще одним выступающим станет эксперт в области маркетинга, специалист по увеличению продаж, спикер на программах МВА в РАНХиГС при Президенте РФ Роман Тарасенко. Из-под его пера вышли бестселлеры "Делай новое", "Метод большого пряника" и "Ценные решения". Он работает с такими компаниями как "Инвитро", РЖД, GEMC, Philips и SCA.