Хорошо иметь домик в деревне. Почему барнаульцы хотят, но не могут жить за городом

Отсутствие сетей коммуникаций и хаотичная застройка мешают развитию частного загородного строительства в Барнауле и пригороде. Эту проблему обсуждали эксперты на круглом столе "Малоэтажное строительство в Барнаульской агломерации", который организовала Алтайская торгово-промышленная палата.
Есть желание, нет возможностей
Спрос на загородное жилье в Барнауле однозначно есть, отметили участники встречи. Многим горожанам хочется иметь вторую "выходную" недвижимость, где можно проводить с семьей праздники и уикенды. В 2007 году ВЦИОМ провел опрос, который показал, что 66% россиян мечтают жить в частных домах, напомнил руководитель ООО "Фирсова слобода" Михаил Кочетов. Он назвал и основные группы покупателей загородной недвижимости.
"Новые горожане – это молодые семьи с доходов выше среднего. Ментально эти люди – сельские жители, это та волна внутрирегиональной миграции, которая не дает населению Алтайского края снижаться", — рассказал руководитель "Фирсовой слободы".
Кочетов выделил и категорию "дачников", обеспеченных людей, имеющих возможность купить второе жилье. Также загородное жилье покупают пенсионеры и предпенсионеры, которых в городе кроме работы ничего не держит.
Вот только пока рынок загородного жилья не может предложить достойных продуктов и условий для строительства собственных домов. Одним из фактором, сдерживающим развитие этой сферы, Михаил Кочетов назвал отсутствие интереса крупных строительных компаний к данному направлению.
"Дома в Алтайском крае возводят в основном силами застройщиков с привлечением бригад разного профиля, квалификации и уровня ответственности. В таких условиях строительство дома затягивается на годы, порой с непредсказуемым результатом. Это отпугивает потенциальных жителей районов малоэтажной застройки. Выходом здесь могло бы стать внедрение методов индивидуального строительства по типовым проектам", – отметил Кочетов.
Кроме того, в районах малоэтажной застройки не развита социально-бытовая инфраструктура: нет или не хватает поликлиник, школ, детских садов, недостаточно предприятий бытового обслуживания, магазинов, аптек, предприятий общепита.
"Такая ситуация приводит к образованию замкнутого круга – у муниципальных образований не хватает ресурсов для обеспечения строящихся районов малоэтажной застройки необходимой инфраструктурой, а жильцы новых микрорайонов не спешат прописываться в своих вновь построенных домах, поскольку рискуют лишиться доступа к образовательным и медицинским услугам", – говорит Кочетов.
При этом строительству сетей коммуникаций и социальных объектов мешают сами собственники участков, уверены представители власти.
Купил? Отдай
Сейчас в пригороде Барнаула дома возводят дома уже в существующих поселках, на ранее построенных сетях. Зато в новых населенных пунктах построить сети невозможно из-за отсутствия земель под это.
"Особое внимание нужно уделить вновь создаваемым жилым секторам. Есть ряд инвесторов, которые, получив в собственность земельные участки, нарезав их на доли и продав частным лицам под застройку, не выделяют на территории поселков участки-землеотводы. Они необходимы для строительства коммуникаций за счет федеральных и региональных средств. Но так как территории принадлежат частным лицам, мы не можем войти в адресную краевую инвестиционную программу. Собственники предлагают купить эти земли, но по закону мы не имеем на это права", – рассказал первый заместитель главы администрации Первомайского района по экономике, земельно-имущественным отношениям, труду и сельскому хозяйству Дмитрий Шипунов.
Другая проблема, по словам чиновника, в том, что бюджет одного Первомайского района не потянет строительство сетей во вновь создаваемых поселках.
"Только за счет средств федерации, края, район на условиях софинансирования способен участвовать в строительстве инженерной коммуникации. Но эти процессы не быстрые, темы самой застройки идут более опережающими шагами", – отметил он.
В перспективе провести все сети на территориях комплексной застройки можно за счет федеральной программы, отметил заместитель министра строительства и ЖКХ Алтайского края Игорь Спивак.
"В стране есть федеральная программа "Стимулирование жилищного строительства", участие в ней принимают на конкурсной основе. Барнаул зашел с проектом строительства автодороги к районам перспективной жилой застройки. Условия участия в программе – наличие проекта на инженерную инфраструктуру. В результате 93% на ее строительство выдается из федерального бюджета, 7% – средства субъекта. Это возможность обеспечить участки коммуникациями, в перспективе – объектами социальной инфраструктуры. Только таким путем можно добиться поставленных целей", – отметил чиновник.
Факт. В 2018 году в Алтайском крае построено 10 307 квартир и 2 599 частных домов. Средняя площадь квартиры – 46,4 квадратного метра, средняя площадь частного дома – 119 квадратных метров.
Комментарии
С частными газопроводами порядок наведите, а то за разрешение ломят неподтвержденные суммы, не платят с них налогов, всячески неосновательно обогащаются! А зачастую это главные тормоза застройки, проложат трубу и остальным никакого газа, потому как место не позволяет - полный беспредел в этом вопросе!
20.09.2019 14:20 - вопрос выносим регулярно на прямую линию с президентом, когда нибудь прижмут частников к закону и налогам.
20.09.2019 14:20
гость
Вы это претензии к участникам круглого стола "толкаете"? Они тут при чем???
Или просто, за жизь, поговорить хочется?
слободян весь район прибрал,скоро пол Барнаула переселит в фирсово
В части жилой застройки есть две крайности. Это микрорайоная спальная застройка домами в 16-25 этажей, как это происходит в Барнауле в том числе, и застройка индивидуальными домами приводящей к расползанию города на манер американской субурбии.
В первом случае вы получаете устаревший тип жилья, все его "преимущества" знает каждый кто живет в квартире. Во втором случае вы увеличиваете зависимость новых районов от личного автомобиля, ведь качественный общественный транспорт власть не сможет обеспечить на таких расстояниях.
Повторю наверное в тысячный раз, для города, оптимальной является мало и среднеэтажная квартальная смешанная застройка. Приоритет должен быть сосредоточен на развитие общественного транспорта, нужны меры стимулирования при которых людям дешевле и удобно будет пользоваться именно общественным транспортом а не совершать ежедневные поездки на личном.
20.09.2019 15:22
АБОРИГЕН
В случае с Барнаулом такая "схема" не прокатит.
Переселить 3 тысячи человек за город, при этом еще больше растянув инфраструктуру. вложив в это колоссальные деньги???
Зачем???
Многоэтажкой прекрасно можно застраивать городское пространство, снося допотопное старое одноэтажное жилье в центре и не в центре.
Люди хотят уехать за город от шума, суеты, соседней снизу и сверху, в свой домик со своим садиком и банькой!
А вы предлагаете им снова убогое существование в типовых осовремененных коммуналках?
С чего вы решили, что людям это интересно????
20.09.2019 15:43
маша
Вы не поняли аборигена. Прочтите его еще раз. Он обычно гонит еще тот мусор, но тут я с ним согласен, наверное специфика работы у него в этой области.
20.09.2019 15:46
- гость -
Я все прочитала.
Тема круглого стола - малоэтажная застройка.
На нее (на ИЖС) есть определенный спрос у определенных слоев населения. Спорить с этим бессмысленно. Это факт.
Если лично вас не "тянет" на землю, устраивает квартира, это не говорит о том, что все барнаульцы хотят жить также как вы. Это очевидно.
Далее, именно у этой части населения есть сложности при поселении в коттеджных поселках. Значит, надо эти проблемы решать, а не говорить людям, что они дураки, ибо не хотят жить в квартирах.
Даже если такой категории людей обеспечить транспортные удобства в их много/малоэтажных кварталах, где они живут сейчас и где они не счастливы, их будет тянуть к земле, к своей баньке, в свой парник с огурчиками и к своему шашлычку)
20.09.2019 15:54
маша
Вот вот, живу в доме и ни о каком муравейнике не хочу думать. Вышел на крыльцо почесал....А приехал к другу на 7 этаж, а там на первом этаже нет света темно а перед дверью какой то квартиры лежит картонка а на ней насрано, да такое ощущение что раз 3 как минимум. Благо в этой темноте учуял не вляпался но у меня до сих пор психологическая травма, еще подумал они наверное соседи делают такие друг другу подарки периодически. Ну нафиг таких соседей...
Первая и единственная причина, по которой жители городов "не могут" жить за городом - очень высокая сила схватывания клея, которым приклеена задница городского обывателя к дивану в его человейнике.