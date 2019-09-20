Хорошо иметь домик в деревне. Почему барнаульцы хотят, но не могут жить за городом

Отсутствие сетей коммуникаций и хаотичная застройка мешают развитию частного загородного строительства в Барнауле и пригороде. Эту проблему обсуждали эксперты на круглом столе "Малоэтажное строительство в Барнаульской агломерации", который организовала Алтайская торгово-промышленная палата.

Есть желание, нет возможностей

Спрос на загородное жилье в Барнауле однозначно есть, отметили участники встречи. Многим горожанам хочется иметь вторую "выходную" недвижимость, где можно проводить с семьей праздники и уикенды. В 2007 году ВЦИОМ провел опрос, который показал, что 66% россиян мечтают жить в частных домах, напомнил руководитель ООО "Фирсова слобода" Михаил Кочетов. Он назвал и основные группы покупателей загородной недвижимости.

"Новые горожане – это молодые семьи с доходов выше среднего. Ментально эти люди – сельские жители, это та волна внутрирегиональной миграции, которая не дает населению Алтайского края снижаться", — рассказал руководитель "Фирсовой слободы".

Кочетов выделил и категорию "дачников", обеспеченных людей, имеющих возможность купить второе жилье. Также загородное жилье покупают пенсионеры и предпенсионеры, которых в городе кроме работы ничего не держит.

Вот только пока рынок загородного жилья не может предложить достойных продуктов и условий для строительства собственных домов. Одним из фактором, сдерживающим развитие этой сферы, Михаил Кочетов назвал отсутствие интереса крупных строительных компаний к данному направлению.

"Дома в Алтайском крае возводят в основном силами застройщиков с привлечением бригад разного профиля, квалификации и уровня ответственности. В таких условиях строительство дома затягивается на годы, порой с непредсказуемым результатом. Это отпугивает потенциальных жителей районов малоэтажной застройки. Выходом здесь могло бы стать внедрение методов индивидуального строительства по типовым проектам", – отметил Кочетов.

Кроме того, в районах малоэтажной застройки не развита социально-бытовая инфраструктура: нет или не хватает поликлиник, школ, детских садов, недостаточно предприятий бытового обслуживания, магазинов, аптек, предприятий общепита.

"Такая ситуация приводит к образованию замкнутого круга – у муниципальных образований не хватает ресурсов для обеспечения строящихся районов малоэтажной застройки необходимой инфраструктурой, а жильцы новых микрорайонов не спешат прописываться в своих вновь построенных домах, поскольку рискуют лишиться доступа к образовательным и медицинским услугам", – говорит Кочетов.

При этом строительству сетей коммуникаций и социальных объектов мешают сами собственники участков, уверены представители власти.

Купил? Отдай

Сейчас в пригороде Барнаула дома возводят дома уже в существующих поселках, на ранее построенных сетях. Зато в новых населенных пунктах построить сети невозможно из-за отсутствия земель под это.

"Особое внимание нужно уделить вновь создаваемым жилым секторам. Есть ряд инвесторов, которые, получив в собственность земельные участки, нарезав их на доли и продав частным лицам под застройку, не выделяют на территории поселков участки-землеотводы. Они необходимы для строительства коммуникаций за счет федеральных и региональных средств. Но так как территории принадлежат частным лицам, мы не можем войти в адресную краевую инвестиционную программу. Собственники предлагают купить эти земли, но по закону мы не имеем на это права", – рассказал первый заместитель главы администрации Первомайского района по экономике, земельно-имущественным отношениям, труду и сельскому хозяйству Дмитрий Шипунов.

Другая проблема, по словам чиновника, в том, что бюджет одного Первомайского района не потянет строительство сетей во вновь создаваемых поселках.

"Только за счет средств федерации, края, район на условиях софинансирования способен участвовать в строительстве инженерной коммуникации. Но эти процессы не быстрые, темы самой застройки идут более опережающими шагами", – отметил он.

В перспективе провести все сети на территориях комплексной застройки можно за счет федеральной программы, отметил заместитель министра строительства и ЖКХ Алтайского края Игорь Спивак.

"В стране есть федеральная программа "Стимулирование жилищного строительства", участие в ней принимают на конкурсной основе. Барнаул зашел с проектом строительства автодороги к районам перспективной жилой застройки. Условия участия в программе – наличие проекта на инженерную инфраструктуру. В результате 93% на ее строительство выдается из федерального бюджета, 7% – средства субъекта. Это возможность обеспечить участки коммуникациями, в перспективе – объектами социальной инфраструктуры. Только таким путем можно добиться поставленных целей", – отметил чиновник.

Факт. В 2018 году в Алтайском крае построено 10 307 квартир и 2 599 частных домов. Средняя площадь квартиры – 46,4 квадратного метра, средняя площадь частного дома – 119 квадратных метров.