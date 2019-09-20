БГД-25. Как депутаты Барнаула отметили юбилей Думы

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Орган народного представительства, дума, которая работает, чтобы город процветал, депутаты, которые являются авторитетными жителями города, – эти и многие другие приятности говорили в честь 25-летия Барнаульской городской Думы на торжественном заседании в пятницу, 20 сентября. Поздравить БГД пришли депутаты разных созывов: от первого до седьмого, действующего. А также депутаты краевого уровня, чиновники краевого правительства и городской администрации.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко (его на заседании не было, но поздравления от него передал вице-премьер Денис Губин) призвал народных избранников и дальше продолжать работу на благо города и не забывать про новые задачи – реализацию национальных проектов.

Председатель БГД седьмого созыва Галина Буевич заверила, что депутаты делают все возможное, чтобы город процветал.

А спикер АКЗС Александр Романенко отметил, что за 25 лет 22 депутата городской думы разных созывов становились депутатами краевого парламента.

В числе гостей были такие известные горожане, в прошлом депутаты, как Геннадий Гаврин, Александр Данилов, Сергей Краснов, Михаил Звягинцев, Алексей Морозов и другие.