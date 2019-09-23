Триллионы на цифровизацию. Через сколько лет окупятся умные электросчетчики

Минэномразвития обнародовало заключение на проект постановления правительства "Об утверждении правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии". В нем эксперты указали на противоречия и риски, связанные с внедрением интеллектуальной системы учета электроэнергии в рамках Федерального закона № 522, согласно которому переход на умные счетчики электроэнергии начнется с 1 июля следующего года.

Заместитель генерального директора БСК Алексей Бакунин в прямом эфире радио "Эхо Москвы в Барнауле" рассказал какие серьезные недочеты нашли профессионалы, стоит ли тратить миллиарды рублей на автоматическую передачу данных и есть ли достойная альтернатива внедрению интеллектуальной системы учета электроэнергии. Самые важные моменты беседы предлагаем читателям Amic.ru.

Неоднозначный учет

– В соответствии с Федеральным законом № 522 с 1 июля 2020 года приборы учета не просто войдут в зону ответственности сетевых и сбытовых компаний и гарантирующих поставщиков, они получат специальное оснащение, то есть приобретут дополнительные функции, которые перечислены в проекте постановления правительства "Об утверждении правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии".

Напомню преимущества и недостатки системы интеллектуального учета электроэнергии, о которых мы говорили в одном из эфиров. К плюсам можно отнести возможность передачи данных о количестве и качестве электроэнергии, ограничения ее подачи, почасового измерения энергоресурса. К минусам – отсутствие защиты каналов передачи информации, избыточные требования для потребителей и стоимость умного счетчика.

Непродуманное взаимодействие

– Специалисты Минэкономразвития, изучая проект нормативного акта правительства, обратили внимание на многочисленные внутренние несоответствия, нестыковки с другими законодательными и подзаконными актами, технические ошибки, расхождения организационно-правого характера, возможность злоупотреблений.

Много вопросов возникает в связи с требованием осуществлять взаимодействие интеллектуальных систем учета электроэнергии с другими государственными или муниципальными информационными системами, например, ГИС ЖКХ.

В то же время не написано нигде, каким образом это взаимодействие должно быть налажено; какие сведения должны передаваться в эту систему; по каким каналам связи; как они должны быть защищены; как и для чего информация будет использоваться тем или иным владельцем систем; кто сможет иметь доступ к этим данным. Очевидно, что системы должны быть синхронизированы, но каким образом это будет сделано, не понятно.

Избыточные требования

– Следующий момент – прибор учета должен рассчитывать величину резервируемой мощности, хранить эту информацию и передавать ее определенным образом. Не совсем понятно, зачем функцию расчета, которая может выполняться, например, самой системой на уровне сервера, законодатель пытается внедрить в сам прибор учета. Очевидно, что в систему учета стараются включить слишком большой объем информации. Во многих случаях эти данные просто не нужны, например, сведения о потребленной реактивной энергии физическим лицом, для коммунально-бытового потребления. Они нигде не используются и ни на что не влияют.

Рискованный доступ

– Минэкономразвития обращает внимание на тот факт, что данные, которые передаются интеллектуальной системой учета самому потребителю, не разграничены в праве доступа и управлении. Возникает вопрос, какую информацию потребителю можно будет самому брать из системы, какие сведения он может исправить или внести изменения. Права доступа и управления этой информацией должны быть четко определены и разграничены.

Бесполезное хранение

– Непонятная ситуация со сроком хранения данных. Складывается мнение, что указанная в проекте нормативного акта цифра 3,5 года взята с потолка. Во всех подзаконных актах фигурирует срок в три года. Если мы возьмем срок исковой давности, то он тоже составляет три года. Зачем лишние полгода хранить информацию? Это ни экономически, ни технически, ни законодательно не обосновано, но потребует затрат, не зависимо от того, хранится ли эта информация в электросчетчике или в системе учета.

Дополнительные затраты

– Отмечу ещё один момент – Минэкономразвития делает акцент на охране труда, с позиции которой просто так прийти сетевой компании или гарантирующему поставщику к потребителю и установить в его электроустановке прибор учета нельзя. Все должно быть регламентировано. Более того, при дистанционном включении электроустановки необходимо убедиться в состоянии коммутационных аппаратов путем средств технологического видеонаблюдения. Получается, что у каждого счетчика должна быть функция по технологическому видеонаблюдению, что приведет к существенному удорожанию и без того дорогой системы.

Обратный результат

– Экономический эффект от установки интеллектуальных систем учета не подтвержден. Много говорится о том, что это приведет к снижению потерь в сетях. Однако я работаю в сетевой компании и не понимаю, каким образом связаны приборы учета и технические потери. Скорее потери зависят от качества работы сетевой организации в данном направлении. На мой взгляд, эффект дает постоянная работа с балансами, определением очагов повышенных потерь и реализацией мероприятий по их снижению. Поэтому "умность" счетчика слабый аргумент и четкой взаимосвязи совсем не существует, а когда ее пытаются доказать с помощью цифр, то результат получается прямо противоположный.

Нулевой эффект

– Совокупные затраты дочерних компаний ПАО "Россети" на создание интеллектуальных систем учета электроэнергии потребуют от 800 миллиардов до 4 триллионов рублей. Сумма затрат будет зависеть от утвержденного минимального функционала. Если утвердят огромный функционал, то понадобится 4 триллиона рублей. Если перечень сократят, то удастся обойтись 800 миллиардами рублей.

Пока мы будем ориентироваться на верхнюю цифру, то есть 4 триллиона рублей, поскольку в проекте Постановления Правительства перечень функционала достаточно серьезный и затратный. Средние потери Россети заявляют в размере 16% и говорят, что с помощью интеллектуальных систем учета электроэнергии их можно снизить до 4%. В этом случае экономический эффект составит 40 миллиардов рублей в год, но потратить-то придется 4 триллиона рублей. В итоге срок окупаемости составит 100 лет. Полностью затраты удастся вернуть в 2120 году. К слову, срок эксплуатации прибора учета до следующей поверки составляет всего 16 лет.

Скудные финансовые результаты при таких серьезных финансовых вложениях говорят о том, что это мероприятие не обладает экономической эффективностью.

Достойная альтернатива

– Борьба с потерями – это важный момент в работе каждой сетевой компании, которая считает деньги. На протяжении ряда лет мы устанавливали счетчики в тех местах, где требовался дополнительный анализ расхода электроэнергии по группам потребителей. Проблемные микрорайоны делили на несколько сегментов и потребление каждого тщательно анализировали. У нас есть система технического учета, которая фиксирует количество пропущенной электроэнергии по участкам сети, начиная от трансформаторной подстанции.

Это только организационная часть работы, которая не требует финансовых затрат и приносит гарантированный эффект. Мы так снизили потери почти в два раза с 16,24 до 9%. В объеме транспорта электроэнергии по сетям за 2018 год эффект составляет 100 миллионов киловатт-часов. Считаю это отличным результатом работы.