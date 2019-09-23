Билет на электричку в твоем смартфоне

С мобильным приложением "Алтай-Пригород" за билетом на электричку или пригородный поезд не надо идти в кассу. Можно совершить покупку прямо в своем смартфоне – к примеру, за чашкой кофе, перед тем как выйти из дома или находясь в транспорте по пути на вокзал. Главное, чтобы работало интернет-соединение.

Особенно понравится приложение вечно спешащим студентам очной формы обучения, ведь в нем на билеты предоставляется скидка 50%. Для школьников также действует 50% скидка.

К слову, в мобильном приложении "Алтай-Пригород" доступны билеты за полную стоимость, детские, для работников ОАО "РЖД" (по электронным транспортным требованиям), квитанции за провоз ручной клади и животных.

Начать пользоваться приложением очень просто:

Установить Google Play или App Store

Зарегистрироваться

Пополнить проездной счет банковской картой

Купить билет, выбрав маршрут, поезд и тариф.

Билеты приобретаются в день поездки и на выбранный поезд (кроме скорых поездов "Калина красная", "Восток" Барнаул – Бийск и "Просторы Алтая" Барнаул – Рубцовск). При проверке в поезде достаточно предъявить электронный билет с экрана телефона.

Также мобильное приложение "Алтай-Пригород" позволяет получить актуальную информацию по расписанию, просмотреть схему зон пригородного сообщения, ознакомиться с новостями компании, оставить отзыв или предложение, задать интересующий вопрос с помощью установленной функции обратной связи.

Более подробную информацию о приложении можно получить по телефону +7 (3852) 29-21-68 или на официальном сайте компании.