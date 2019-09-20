ГИБДД перешла на ежедневное патрулирование дорог у школ в Барнауле

Госавтоинспекция Барнаула проинформировала о переходе на ежедневное патрулирование дорог вблизи образовательных учреждений, сообщает пресс-центр городской администрации.

С 18 сентября инспекторы ГИБДД ежедневно контролируют соблюдение ПДД рядом со школами в период начала занятий первой смены – с 7:30 до 8:30.

Образовательным учреждениям, где выход осуществляется на проезжую часть, уделяют особо пристальное внимание – объезд проводится трижды в день: перед уроками, после их окончания и в пересменку.

Стоит отметить, что таких образовательных учреждений в краевой столице зарегистрировано 49.

Ранее руководство Госавтоинспекции Алтайского края в ответ на сообщения СМИ об уличных гонках в Барнауле пообещало сменить дислокацию постов и маршруты патрулирования.

Особое внимание планируется уделить тем излюбленным местам сбора стритрейсеров, где чаще всего на них жалуются жильцы домов. В частности речь идет о проспекте Ленина и улице Димитрова.