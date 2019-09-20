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Регионы с самым большим количеством высоких зарплат назвал Роструд

, ИА "Амител"
Оказалось, что в России не так уж и много вакансий с зарплатой более 80 тыс. рублей
В Москве более восьми тысяч вакансий с зарплатой более 80 тыс. рублей / Фото: pv.uz

В Москве более восьми тысяч вакансий с зарплатой более 80 тыс. рублей / Фото: pv.uz

Самое большое число вакансий с высокой зарплатой представлено в Москве, Санкт-Петербурге, Якутии, Красноярском крае, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, передает ТАСС со ссылкой на Роструд.

В Москве насчитывается более восьми тысяч вакансий с зарплатой более 80 тыс. рублей. Более семи тысяч таких вакансий в Красноярском крае. В Якутии – около 2,5 тыс. И примерно по 1,5 тыс. в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах и Санкт-Петербурге.

"В Красноярском крае лидерами по числу предложений с высокой зарплатой стали вакансии в сфере строительства, производства, добывающей промышленности и транспорта. В Москве и Санкт-Петербурге – в сферах информационных технологий, строительства и недвижимости, продажи, производства и транспорта", – рассказали в Роструде.

В Якутии лидируют добывающая промышленность, производство и консалтинг. В Ханты-Мансийском автономном округе – добывающая промышленность, строительство и транспорт, в Ямало-Ненецком автономном округе – производство, здравоохранение, строительство и добывающая промышленность.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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