Трамвай ждала? Scania раздавила плитку прямо на остановке в Барнауле

Что делал грузовик на трамвайной остановке? / Фото: vk.com/barneos22

Плитка на трамвайной остановке провалилась под весом грузовика Scania, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".

Инцидент произошел на площади Октября. Что там делал грузовик, неизвестно.

В комментариях к записи предполагают, что машина заехала, чтобы промыть канализацию. "Тут вопрос в качестве основания под плиткой. Нормальное основание от грузовика не провалится", – пишут барнаульцы. "Если дорога не выдержит танк, то это не дорога", – шутят другие.