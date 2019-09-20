Начальника сибирской колонии отстранили после банкета с мужским стриптизом

Врио начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в Сети видеозаписи с участием его подчиненных, сообщается на сайте ГУ ФСИН по Красноярскому краю.

"Тайга.Инфо" отмечает, что речь идет о ролике, который опубликовал Telegram-канал "Красноярск № 1". На кадрах трое мужчин в одежде похожей на форму сотрудников ФСИН стоят на табуретках и раздеваются под музыку. Им помогают три одетые женщины, одна из которых тоже в форме.

Есть за кадром и другие участники праздника. Они снимают происходящее на телефон.

В ведомстве подчеркнули, что мероприятие проходило не на территории колонии, а в клубе поселка Тамтачет. На сайте красноярского ФСИН указано, что колонию возглавляет Александр Трефилов. Она находится в поселке Тамтачет Иркутской области, в 468 км от Красноярска. Трефилова назначили врио начальника учреждения в июне 2019 года, до этого он возглавлял красноярскую ИК-24.