Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" и "Бандитского Петербурга"

Народный артист России Игорь Шибанов, известный по сериалам "Улицы разбитых фонарей" и "Бандитский Петербург", умер в 75 лет, говорится в сообщении театра, в котором он служил.

"С прискорбием сообщаем о том, что 20 сентября в возрасте 75 лет ушел из жизни народный артист России, актер ТЮЗа имени Брянцева Игорь Георгиевич Шибанов", – говорится в сообщении.

Шибанов в последний раз появился на сцене 14 сентября, когда у артиста был день рождения. Следующее выступление должно было состояться 21 сентября в Краснодаре, но у актера остановилось сердце по дороге на выступление.

О месте и времени проведения церемонии прощания пока не сообщается.

Игорь Шибанов родился 14 сентября 1944 года. Он сыграл роли в десятках спектаклей и фильмах. Наибольшую известность ему принесли фильм "Брат" и сериалы "Улицы разбитых фонарей", "Бандитский Петербург" и "Опера. Хроники убойного отдела".