Пятница, 20 Сентябрь, 16:34

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,22
€ 70,94
Обь
97см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Город. Слушай!Выборы-2019Отключения горячей воды
Новости

Шубенков не сможет выступить под российским флагом на ЧМ

, ИА "Амител"
Тренер спортсмена опроверг слухи о возвращении такого права
Фото: ЦСКА

Фото: ЦСКА

Тренер алтайского легкоатлета Сергея Шубенкова Сергей Клевцов прокомментировал слухи о том, что легкоатлет сможет выступить под российским флагом уже на ближайшем чемпионате мира в Катаре.

"На чемпионате мира в Дохе ни о каком флаге речи пока не идет, – цитирует Клевцова издание "Толк". – С 23 по 26 сентября там будет проходить конгресс IAAF, на котором и будут в очередной раз рассматривать вопрос о возможности выступать российским спортсменам в национальной форме".

По его словам, уже решен вопрос о разрешении национальной формы российских легкоатлетов на Всемирных военных играх.

Напомним, Всероссийскую федерацию легкой атлетики дисквалифицировали в 2015 году после допингового скандала. Это ознаменовало запрет на участие в официальных соревнованиях под эгидой организации и российской символикой.

28-летний Шубенков был чемпионом мира на дистанции 110 метров с барьерами в 2015-м году. Также в активе барнаульца серебро мирового форума 2017-го года, бронза чемпионата мира 2013-го года. В 2012-м и 2015-м годах становился чемпионом Европы, а в минувшем – завоевал серебряную медаль континентального первенства в Берлине.

3 сентября вернувшийся в строй после травмы Шубенков выступил на Мемориале имени Бориса Ханжековича в Загребе, где занял третье место на дистанции 110 метров с барьерами.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

20.09.2019 14:59
Filin

Ну, таки пусть ему то государство, под чьим флагом выступает, и предоставляет места тренировок. Я не против того, что люди живут и работают там, где нравится, я против того, что они что=то от государства требуют, под флагом которого не выступают. Пусть под флагом Барнаула выступает

20.09.2019 15:05
- гость -

Нас-ать под каким флагом выступает, лишь бы результат показал. После трвмы сильно сдал, время хуже начала лета.

20.09.2019 15:11
Олег

Вот она философия современной россии,неважно под каким флагом,а главное результат...

20.09.2019 15:12
TwinPeaks

Filin прав

20.09.2019 15:15
ВоттакаяЯумная

Вот вы м***даки! Человек не виноват, что его правительство ОБОС******лось. Он - СПОРТСМЕН. Это политическое решение, сегодня - так, завтра - этак. а спортсмен пусть тренеруется достойно, выступает, и ждет момента в хорошей форме, когда ВДРУГ и РОССИЮ полюбят и примут)))) идите и дальше пивко попивайте, "патриоты" мать вашу

20.09.2019 15:26
- гость -

15:11
Олег
Вот она философия современной россии,неважно под каким флагом,а главное результат...

Ну тебе то, диванному подпивасу не важен результат, тебе нужно погордиться спортюками..т.к. ничем другим в стране погордиться невозможно.

20.09.2019 15:27
АБОРИГЕН

Просто ему не повезло. Кто знал что в федерацию наберут дурачков по объявлением и они провалят всё что можно провалить.

20.09.2019 15:36
- гость -

Шубенков 6 лет подряд попадает в финалы всех значимых соревнований по легкой атлетике. Откуда он все знают и без флага. Не надо говорить о том, что он сознательно отвергает российйский флаг. Сейчас все российские спортсмены выступают под белым флагом. Да и всех россиян поставили на колени: подняли пенсионный возраст и задавили налогами.

20.09.2019 15:51
- гость -

Всем гордящимся подпивасом рекомендую погордиться триколорной остановкой..а потом пойти пособирать валежник, на обратном пути заскочить в больничку и записаться на приём через месяцок, т.к. до пенсии ещё далеко)))

20.09.2019 15:58
- гость -

записаться на приём через месяцок

Даже к платному офтальмологу 700-900 руб. можно записаться сегодня только на конец октября.

20.09.2019 16:04
- гость -

20.09.2019 15:58
- гость - Слишком долго ждать, советую почитать Геннадия Малахова, что он творит то?! Мочой вас вылечит за неделю, и прозрение вернется как с той таблеткой в анекдоте! Поставит на ноги и побежите вы по дорожке....

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< сентябрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
16:15
Томенко представил алтайскую продукцию на международном форуме "Хлеб, ты – мир" 0
16:02
Благотворительный велопробег добрых дел пройдет на Трассе здоровья 0
16:01
Депутат Госдумы оценил дороги в Барнауле и призвал вводить выделенные полосы 0
15:49
План США по прорыву ПВО Калининграда оценил губернатор Калининградской области 5
15:31
Софьян Пахомыч: выбран победитель недели конкурса "Главная кошка Барнаула" 5
15:19
Микки Рурк завещал похоронить его в украинской деревне 0
15:19
Трамвай ждала? Scania раздавила плитку прямо на остановке в Барнауле 1
15:01
Регионы с самым большим количеством высоких зарплат назвал Роструд 0
14:52
Шубенков не сможет выступить под российским флагом на ЧМ 11
14:44
БГД-25. Как депутаты Барнаула отметили юбилей Думы 0
14:32
Задержаны главари кредитных мошенников, промышлявших на Алтае и в Кузбассе 0
14:17
Барнаульцы сняли фильм о культурном наследии города, которое вскоре может исчезнуть 18
14:08
Хорошо иметь домик в деревне. Почему барнаульцы хотят, но не могут жить за городом 10
13:49
ГИБДД перешла на ежедневное патрулирование дорог у школ в Барнауле 0
13:39
Возле ледовой арены в Бийске появились клумбы и ограждения 0
13:16
Стоимость всех зверей в России подсчитали в Минприроды. Самые дешевые – муфлоны 10
12:59
Жару до +30°C обещают синоптики в Алтайском крае на выходных 0
12:48
Некоторые профессиональные праздники могут отменить в России 3
12:39
Сердце, бейся. Фоторепортаж с уникальной кардиологической операции на Алтае
Врачи Алтайского края осваивают уникальные технологии проведения операций на сердце. В операционной побывал наш фотограф
12:29
Второй в России форум "Мой бизнес" пройдет в Барнауле 0
12:18
Коттеджный поселок под Барнаулом с храмом на холме вновь дал о себе знать 13
11:51
Россиян в банках будут проверять и оценивать по кредитам их родственников 7
11:42
Школьницу нашли мертвой в Камне-на-Оби. Возбуждено уголовное дело 0
11:29
"Есть шанс": онколог объяснил выход из комы Заворотнюк 12
11:19
Повар в Турции облил российских детей горящим маслом 13
10:51
Средняя зарплата на Алтае снизилась на 5%, но выросла по сравнению с прошлым годом 8
10:42
Российского космонавта не утвердили в должности из-за жены 6
10:31
Остановку в цветах триколора торжественно открыли в селе 12
10:23
Партия барнаульцев. Бывшие депутаты гордумы о Баварине и лучших временах 5
10:12
Четырехлетний ребенок ударил топором младшего брата под Бийском 1
09:46
Суд отменил продажу 17 тысяч га алтайского леса за 1,15 млн рублей 4
09:29
Генпрокуратура попросила изменить "чрезмерно суровый" приговор Павлу Устинову 32
09:08
СК проверит действия физрука, ударившего первоклассника в Красноярске 0
08:58
Пьяный водитель сбил велосипедиста на алтайской трассе и бросил умирать 53
08:48
Медведев рассказал, на сколько повысят МРОТ в 2020 году 1
08:31
Брать или не брать: как оценить финансовые риски при обращении в МФО 1
08:15
Верхние этажи торгового центра выгорели в Грозном 3
08:07
До четырех полос расширят еще 10 км Чуйского тракта в Алтайском крае 11
07:45
В России зафиксирован рекорд 5G со скоростью выше 3 Гбит/с 0
07:32
Вместо коттеджных поселков под Барнаулом предлагают возводить города-спутники 18
07:30
Власти и РЖД почти договорились о запуске "Ласточки" из Барнаула в Новосибирск 9
07:13
Россияне стали чаще звонить через мессенджеры 3
07:02
Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае 1
06:50
Уринотерапия и лечение скорлупками. Самые странные советы Геннадия Малахова 2
06:32
Бесконечная красота Софи Лорен: лучшие фото великой актрисы 29
06:01
Рукописи не горят. Какой была дума Барнаула до революции и после развала СССР 0
23:43
Не умеют разговаривать, не знают гигиены: трех одичалых братьев нашли в Татарстане 0
23:14
Ученые выяснили, какую музыку опасно слушать за рулем 1
22:44
Средство от зубной боли сделало кровь американки синей 3
22:17
Самого толстого кота Бийска трижды пытались украсть, но не смогли унести 2

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.