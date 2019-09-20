Шубенков не сможет выступить под российским флагом на ЧМ

Тренер алтайского легкоатлета Сергея Шубенкова Сергей Клевцов прокомментировал слухи о том, что легкоатлет сможет выступить под российским флагом уже на ближайшем чемпионате мира в Катаре.
"На чемпионате мира в Дохе ни о каком флаге речи пока не идет, – цитирует Клевцова издание "Толк". – С 23 по 26 сентября там будет проходить конгресс IAAF, на котором и будут в очередной раз рассматривать вопрос о возможности выступать российским спортсменам в национальной форме".
По его словам, уже решен вопрос о разрешении национальной формы российских легкоатлетов на Всемирных военных играх.
Напомним, Всероссийскую федерацию легкой атлетики дисквалифицировали в 2015 году после допингового скандала. Это ознаменовало запрет на участие в официальных соревнованиях под эгидой организации и российской символикой.
28-летний Шубенков был чемпионом мира на дистанции 110 метров с барьерами в 2015-м году. Также в активе барнаульца серебро мирового форума 2017-го года, бронза чемпионата мира 2013-го года. В 2012-м и 2015-м годах становился чемпионом Европы, а в минувшем – завоевал серебряную медаль континентального первенства в Берлине.
3 сентября вернувшийся в строй после травмы Шубенков выступил на Мемориале имени Бориса Ханжековича в Загребе, где занял третье место на дистанции 110 метров с барьерами.
Комментарии
Ну, таки пусть ему то государство, под чьим флагом выступает, и предоставляет места тренировок. Я не против того, что люди живут и работают там, где нравится, я против того, что они что=то от государства требуют, под флагом которого не выступают. Пусть под флагом Барнаула выступает
Нас-ать под каким флагом выступает, лишь бы результат показал. После трвмы сильно сдал, время хуже начала лета.
Вот она философия современной россии,неважно под каким флагом,а главное результат...
Filin прав
Вот вы м***даки! Человек не виноват, что его правительство ОБОС******лось. Он - СПОРТСМЕН. Это политическое решение, сегодня - так, завтра - этак. а спортсмен пусть тренеруется достойно, выступает, и ждет момента в хорошей форме, когда ВДРУГ и РОССИЮ полюбят и примут)))) идите и дальше пивко попивайте, "патриоты" мать вашу
15:11
Олег
Вот она философия современной россии,неважно под каким флагом,а главное результат...
Ну тебе то, диванному подпивасу не важен результат, тебе нужно погордиться спортюками..т.к. ничем другим в стране погордиться невозможно.
Просто ему не повезло. Кто знал что в федерацию наберут дурачков по объявлением и они провалят всё что можно провалить.
Шубенков 6 лет подряд попадает в финалы всех значимых соревнований по легкой атлетике. Откуда он все знают и без флага. Не надо говорить о том, что он сознательно отвергает российйский флаг. Сейчас все российские спортсмены выступают под белым флагом. Да и всех россиян поставили на колени: подняли пенсионный возраст и задавили налогами.
Всем гордящимся подпивасом рекомендую погордиться триколорной остановкой..а потом пойти пособирать валежник, на обратном пути заскочить в больничку и записаться на приём через месяцок, т.к. до пенсии ещё далеко)))
записаться на приём через месяцок
Даже к платному офтальмологу 700-900 руб. можно записаться сегодня только на конец октября.
20.09.2019 15:58
- гость - Слишком долго ждать, советую почитать Геннадия Малахова, что он творит то?! Мочой вас вылечит за неделю, и прозрение вернется как с той таблеткой в анекдоте! Поставит на ноги и побежите вы по дорожке....