Шубенков не сможет выступить под российским флагом на ЧМ

Тренер алтайского легкоатлета Сергея Шубенкова Сергей Клевцов прокомментировал слухи о том, что легкоатлет сможет выступить под российским флагом уже на ближайшем чемпионате мира в Катаре.

"На чемпионате мира в Дохе ни о каком флаге речи пока не идет, – цитирует Клевцова издание "Толк". – С 23 по 26 сентября там будет проходить конгресс IAAF, на котором и будут в очередной раз рассматривать вопрос о возможности выступать российским спортсменам в национальной форме".

По его словам, уже решен вопрос о разрешении национальной формы российских легкоатлетов на Всемирных военных играх.

Напомним, Всероссийскую федерацию легкой атлетики дисквалифицировали в 2015 году после допингового скандала. Это ознаменовало запрет на участие в официальных соревнованиях под эгидой организации и российской символикой.

28-летний Шубенков был чемпионом мира на дистанции 110 метров с барьерами в 2015-м году. Также в активе барнаульца серебро мирового форума 2017-го года, бронза чемпионата мира 2013-го года. В 2012-м и 2015-м годах становился чемпионом Европы, а в минувшем – завоевал серебряную медаль континентального первенства в Берлине.

3 сентября вернувшийся в строй после травмы Шубенков выступил на Мемориале имени Бориса Ханжековича в Загребе, где занял третье место на дистанции 110 метров с барьерами.