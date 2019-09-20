Микки Рурк завещал похоронить его в украинской деревне

67-летний голливудский актер Микки Рурк признался, что уже выбрал место, где его похоронят, сообщает издание "Сегодня".

По его словам, он выбрал для этой цели село Загорцы Хмельницкой области, где живет бабушка его помощника Дмитрия Корнейчука, который стал для него близким другом.

"Я говорил Диме: когда я умру, не хочу, чтобы меня похоронили здесь, – заявил артист. – Он показывал, где похоронен его дедушка, и я хочу, чтобы меня похоронили там".

Звезда "Рестлера" уточнил, что умирать пока не собирается. В ближайших планах у него завершение работы над сценарием кинокартины и съемки в "десятках фильмов".

Старость же он намерен встретить в собственном доме в Нью-Йорке. Правда, подходящее для этой цели жилье пока еще не приобретено.

16 сентября Микки Рурк отпраздновал 67-летие. В конце 80-х годов он прославился ролями в фильмах "Девять с половиной недель" и "Дикая орхидея", но по-настоящему триумфальным для него стал "Рестлер" (2009), принесший ему "Золотой глобус".

Главный герой фильма – Рэнди "Баран" Робинсон – звезда реслинга 80-х. Получив инфаркт во время одного из матчей, борец узнает, что если он продолжит выступления, то умрет. После неудачной попытки начать другую жизнь и еще более провальной попытки наладить отношения со своей дочерью "Баран" решил участвовать в своем последнем бою.