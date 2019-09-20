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Депутат Госдумы оценил дороги в Барнауле и призвал вводить выделенные полосы

, ИА "Амител"
Единоросс Дмитрий Ламейкин проверил основные магистрали столицы края
Фото: www.vkpress.ru

Фото: www.vkpress.ru

Депутат Госдумы от "Единой России" от Краснодарского края Дмитрий Ламейкин оценил качество ремонта дорог в Барнауле по программе БКАД. В составе делегации парламентариев он приехал на Алтай, чтобы посмотреть, как регион участвует в федеральных нацпроектах.

В частности, Дмитрий Ламейкин вместе с городскими и краевыми чиновниками посмотрел, как строят новую дорогу от улицы Жасминной до Энтузиастов на Солнечной Поляне, а также полюбовался новеньким асфальтом на проспекте Ленина, на который ушло почти 200 миллионов рублей. В целом, по мнению депутата, с дорожной инфраструктурой в столице края все хорошо, но необходимо вводить платные парковки и выделенные полосы для общественного транспорта. За этим будущее.

"Мне сложно оценить, как было у вас раньше. В Барнауле сам впервые. Из тех отзывов и фото, которые мы смотрели, понимаю, что был сделан колоссальный рывок. Деньги освоены своевременно и вопросов к качеству работ нет. Но предстоит сделать еще много. Мы привыкаем к хорошему быстро. Нужно качественно изменить нашу жизнь к лучшему. А дорожная отрасль – один из локомотивов нашей экономики. Приведение в нормативное состояние основных магистралей крупных городов – первый шаг", – отметил Дмитрий Ламейкин.

По его словам, среди незначительных замечаний – качество дорожной разметки. Сейчас ее наносят краской. Необходимо скорее переходить на пластиковую. Это безопаснее и надежнее. В мэрии города уже пообещали единороссу, что со следующего года в Барнауле перейдут на новую технологию.

Народный избранник отметил, что в Барнауле синхронизирована работа по ремонту дорог и тротуаров. В качестве примера он привел аллею на проспекте Ленина. Городские власти нашли средства из собственных резервов, чтобы помимо дороги сделать рядом территорию для прогулок.

Одновременно с этим депутат призвал городские власти развивать общественный транспорт. Вводить выделенные полосы на основных магистралях и платные парковки. Многие современные российские города, включая Москву, уже идут этим опытом и пора другим городам включаться в процесс. Но для этого необходимо провести анализ, расчеты, чтобы выделение полос не помешало автолюбителям.

Дмитрий Ламейкин выразил надежду, что на уровне правительства будет разработан еще один федеральный проект по обновлению подвижного состава общественного транспорта. Сейчас такая инициатива обсуждается на уровне премьера Дмитрия Медведева. Это бы позволило Барнаулу и другим городам страны закупить новые трамваи, троллейбусы и автобусы.

"Нужно пересаживать людей на общественный транспорт. Мы можем бесконечно расширять дороги, но тем самым будем провоцировать увеличение количества автомобилей. Но весь мир идет по пути развития общественного транспорта и такого направления, как каршеринг. Эффективнее запустить автобус по выделенной полосе, нежели покупать 70 автомобилей. Самим муниципалитетам нужно не ждать, когда будут появляться федеральные программы, а работать в этом направлении уже самостоятельно", – резюмировал депутат.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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