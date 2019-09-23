Мыслить в режиме "Турбо": школа скорочтения приглашает на открытый урок

25 сентября 2019 года в Школе скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина состоится открытый урок, где будет предоставлена возможность познакомиться с методиками эффективного обучения. Количество мест ограничено. Запись по телефону: 8 (3852) 57-16-06.

Что отличает Школу скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина? Лояльное отношение к каждому клиенту! Здесь для каждой семьи тщательно подбирается комфортное расписание. Согласитесь, это крайне важно, ведь в учебном году современные дети, кроме основной нагрузки в школе, как правило, имеют дополнительную занятость в кружках и секциях.

Тренинги в этой Школе состоят из 10-12 занятий и занимают чуть больше месяца. То есть круговорот детей в природе здесь не заканчивается круглый год. Постоянно формируются и запускаются группы на основании запросов клиентов по времени и по дням недели. Постоянно ведется набор детей от 4 до 17 лет на следующие курсы:

– обучение чтению;

– техника чтения;

– скорочтение;

– скоросчет;

– каллиграфия;

– суперпамять.

Все чаще в Школу скорочтения Шамиля Ахмадуллина обращаются родители, которые хотели бы не просто решить пару проблем в обучении ребенка, а развивать свое чадо комплексно в течение всего учебного года.

Клиент всегда прав! И вот уже в октябре 2019 года Школа скорочтения запускает новый курс "Научись учиться", направленный на всестороннее, комплексное развитие интеллекта и кругозора школьников начальных классов от 7 до 9 лет.

Фундаментальная ценность:

хорошая успеваемость ребенка в школе;

получение навыков, полезных как в обучении, так и в жизни;

умение ребенка учиться самостоятельно.

Длительность занятий – 90 мин. 2 раза в неделю, по вечерам.

С октября по апрель ребенок сможет пройти тренировку таких необходимых навыков и процессов, как скорочтение и умение качественно работать с текстами, тренировку красивого почерка и грамотное письмо, быстрый счет в уме и умение мыслить логически, гимнастику для мозга, а также обязательно эрудиция, память и внимание.

Очень важно, чтобы дети развивались комплексно. На каждом занятии будет происходить отработка двух навыков, комбинация которых не случайна, а наоборот предельна ясна и педагогически обоснована:

– 1-й блок "Чтение + работа с текстами" (октябрь – ноябрь, 14 занятий);

– 2-й блок "Каллиграфия + грамотное письмо" (декабрь – январь, 14 занятий);

– 3-й блок "Устный счет + логика" (февраль – апрель, 14 занятий).

Неизменным остается главный принцип всех методик Шамиля Ахмадуллина – измеримый результат. В начале и в конце каждого блока дети проходят тестирование на предмет развития навыков, включенных в данный блок. Положительная динамика, представленная в количественных показателях, является мощной мотивацией как для детей, так и для их родителей. Например, на сколько больше слов стал читать ребенок в минуту, или за какой отрезок времени решает 10 примеров без единой ошибки, или сколько времени стало уходить на подготовку доклада и т.д.

В группе "Научись учиться" всего шесть мест, поэтому важно успеть пройти бесплатное тестирование до 1 октября 2019 года.

Запись по телефону 8 (3852) 57-16-06.

Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина

г. Барнаул, пр-т Комсомольский, 80В

ул. Взлетная, 23

Телефон: 8 (3852) 57-16-06

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