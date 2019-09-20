Отделочник из Барнаула рассказал, как хочет заработать 3 миллиона на шоу ТНТ

Полуфиналист третьего сезона шоу "Открытый микрофон" Вячеслав Попов снова попытает счастья в новом сезоне проекта. Выпуск с его участием покажут 20 сентября. В преддверие программы он рассказал о себе и своих увлечениях.

– Как вам пришла идея повторно принять участие в шоу "Открытый микрофон"?

– Остались еще недосказанные идеи, и хочу все-таки дойти до финала. Потому что полуфиналист – это как полукровка, этакий недофиналист.

– Над кем вы любите шутить? Люди не обижаются?

– Шутить люблю при любом удобном случае, над людьми или ситуациями, возможно, кто-то и обижается, но это их дело. Я стараюсь шутить всегда в рамках дозволенного, соблюдая все приличия!

– У кого-то получается шутить над вами? Какую шутку в свой адрес вы запомнили?

– Моя жена часто шутит надо мной, но это "внутряковый" юмор, чужим людям его не понять. Шуток особо не помню, я не злопамятный.

– О чем ваш юмор?

– Шучу о том, что кажется мне странным. Мой юмор над странными поступками или словами людей.

– В четвертый сезон попасть было проще, чем в третий?

– В четвертый сезон как-то посложнее было, и материала очень смешного вроде не было, весь накопленный за годы юмор ушел в предыдущий сезон, и ожиданий от жюри уже было больше.

– Много было участников, подружились с кем-то?

–Участников было очень много, если использовать выражение много – "как собак", то я даже столько собак в одном месте никогда не видел! Друзья, конечно, среди комиков есть, еще с прошлого сезона. Да и вообще – это же юмористический проект, тут все друзья, врагов там точно нет!

– Как вы считаете, представительницы прекрасного пола обладают чувством юмора или это все же мужское занятие?

– Конечно обладают, у них оно даже больше развито, ведь именно они оценивают шутки мужчин. Например, на стендапе в зале среди зрителей всегда больше представительниц прекрасного пола. Другое дело, что девушкам сложно рассмешить мужчин (некоторых), но это уже проблемы мужчин!

– Расскажите о трудностях, с которыми вы столкнулись на шоу.

– Для меня самое сложное – это разница в часовых поясах, в Москве я всегда был невыспавшимся. Если бы этот конкурс проводили в Барнауле, то я бы в прошлом году еще выиграл.

– В каких еще телепроектах ТНТ вы бы хотели себя попробовать?

– Мне нравится шоу "ТАНЦЫ", но ими я никогда не занимался.

– Расскажите про вашу самую заветную мечту.

– Одна мечта у меня – дожить до 90 лет!

– Если вы станете победителем, на что потратите 3 000 000 рублей?

– Большие деньги – это большие проблемы, а проблемы нужно решать по мере их поступления!

– Лучшая шутка про Барнаул.

– Давайте я лучше вам очень подробно расскажу обо всех событиях, которые произошли в Барнауле за прошедшие 30 лет: в 1997 году открыли новый мост через реку Обь, в 2016 торжественно открыли лестницу в Нагорный парк... Все! Два события за 30 лет! Эта информация была на официальном сайте города в разделе "События"!

– Вячеслав, расскажите немного о себе, о работе, об увлечениях.

– Мне 38 лет, 17 из которых я прожил в деревне в Завьяловском районе. Уже на протяжении 21 года проживаю в Барнауле. Работаю отделочником, в основном это ремонт квартир. Сейчас увлекаюсь просмотром кинофильмов, смотрю все, кроме скучного! Также мы с другом пишем сценарий кинофильма, участвовали в этом году в питчинге дебютантов.