Отделочник из Барнаула рассказал, как хочет заработать 3 миллиона на шоу ТНТ

Полуфиналист третьего сезона шоу "Открытый микрофон" Вячеслав Попов снова попытает счастья в новом сезоне проекта. Выпуск с его участием покажут 20 сентября. В преддверие программы он рассказал о себе и своих увлечениях.
– Как вам пришла идея повторно принять участие в шоу "Открытый микрофон"?
– Остались еще недосказанные идеи, и хочу все-таки дойти до финала. Потому что полуфиналист – это как полукровка, этакий недофиналист.
– Над кем вы любите шутить? Люди не обижаются?
– Шутить люблю при любом удобном случае, над людьми или ситуациями, возможно, кто-то и обижается, но это их дело. Я стараюсь шутить всегда в рамках дозволенного, соблюдая все приличия!
– У кого-то получается шутить над вами? Какую шутку в свой адрес вы запомнили?
– Моя жена часто шутит надо мной, но это "внутряковый" юмор, чужим людям его не понять. Шуток особо не помню, я не злопамятный.
– О чем ваш юмор?
– Шучу о том, что кажется мне странным. Мой юмор над странными поступками или словами людей.
– В четвертый сезон попасть было проще, чем в третий?
– В четвертый сезон как-то посложнее было, и материала очень смешного вроде не было, весь накопленный за годы юмор ушел в предыдущий сезон, и ожиданий от жюри уже было больше.
– Много было участников, подружились с кем-то?
–Участников было очень много, если использовать выражение много – "как собак", то я даже столько собак в одном месте никогда не видел! Друзья, конечно, среди комиков есть, еще с прошлого сезона. Да и вообще – это же юмористический проект, тут все друзья, врагов там точно нет!
– Как вы считаете, представительницы прекрасного пола обладают чувством юмора или это все же мужское занятие?
– Конечно обладают, у них оно даже больше развито, ведь именно они оценивают шутки мужчин. Например, на стендапе в зале среди зрителей всегда больше представительниц прекрасного пола. Другое дело, что девушкам сложно рассмешить мужчин (некоторых), но это уже проблемы мужчин!
– Расскажите о трудностях, с которыми вы столкнулись на шоу.
– Для меня самое сложное – это разница в часовых поясах, в Москве я всегда был невыспавшимся. Если бы этот конкурс проводили в Барнауле, то я бы в прошлом году еще выиграл.
– В каких еще телепроектах ТНТ вы бы хотели себя попробовать?
– Мне нравится шоу "ТАНЦЫ", но ими я никогда не занимался.
– Расскажите про вашу самую заветную мечту.
– Одна мечта у меня – дожить до 90 лет!
– Если вы станете победителем, на что потратите 3 000 000 рублей?
– Большие деньги – это большие проблемы, а проблемы нужно решать по мере их поступления!
– Лучшая шутка про Барнаул.
– Давайте я лучше вам очень подробно расскажу обо всех событиях, которые произошли в Барнауле за прошедшие 30 лет: в 1997 году открыли новый мост через реку Обь, в 2016 торжественно открыли лестницу в Нагорный парк... Все! Два события за 30 лет! Эта информация была на официальном сайте города в разделе "События"!
– Вячеслав, расскажите немного о себе, о работе, об увлечениях.
– Мне 38 лет, 17 из которых я прожил в деревне в Завьяловском районе. Уже на протяжении 21 года проживаю в Барнауле. Работаю отделочником, в основном это ремонт квартир. Сейчас увлекаюсь просмотром кинофильмов, смотрю все, кроме скучного! Также мы с другом пишем сценарий кинофильма, участвовали в этом году в питчинге дебютантов.
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