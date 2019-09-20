Павла Устинова отпустили из СИЗО

Мосгорсуд вынес решение об освобождении Павла Устинова из СИЗО под подписку о невыезде, сообщает ТАСС.
Мера пресечения будет действовать, пока рассматривается апелляция на приговор, согласно которому актера приговорили к трем с половиной годам колонии за вывих плеча росгвардейца, участвовавшего в задержании. Следствие и суд пришли к выводу, что деятель культуры оказал сопротивление.
Приговор показался слишком суровым даже начальнику Росгвардии, который сказал, что дал бы Устинову максимум год условно.
Аналогичной позиции придерживалась и Генпрокуратура, которая попросила суд смягчить наказание в виду его "чрезмерной суровости".
Лишение свободы вызвало возмущение общественности. Актеры массово выступили в поддержку осужденного коллеги. Телеведущий Иван Ургант в эфире передачи на федеральном телеканале высмеял решение суда.
Комментарии
а тех кто дело фабриковал и судил по телефону посадили?
В США бы за вывих полицейскому просто застрелили.
20.09.2019 18:26
Тебя расстреливали в сша за вывих полицейскому?
20.09.2019 18:31
- гость -
Не был в США и не рвусь туда, но новости оттуда читать умею.
Что то последнее время власть уже не в первый раз обгадилась... То девушку в экстремизме уличили, потом отказались от обвинения, сейчас с Устиновым... Получается, что власть как хочет так и трактует закон в свою пользу!
18:37
- гость -
Там тоже копы без предупреждения набрасываются на прохожих?
20.09.2019 18:26
- гость -
Что все про США! Живем в России! В США полицейский бы вылетел с работы за такой не профессионализм в работе, какой проявила толпа гвардейцев! Смотрел, как задерживали Устинова и так стыдно было за действия гвардейцев. а еще больше за их командира... Таких бездарных служивых еще поискать надо, а командира гнать в шею, за таких подчиненных...
Плечико вывихнул, ай, ай, ай. Его, вообще-то на то и содержат, этого ''гвардейца'', раз больше ни на что не способен, только дубиной махать. Невелика птица, а человеку париться из-за него.
18:42
Почитайте.
"В демократической Америке полицейские в год убивают тысячу человек."
18:26
В сша, вооружённые люди в масках и без опознавательных знаков, могли бы запросто приуныть насовсем от одного фермера Джона с его М-4
18:52
- гость -
Почитайте.
"В демократической Америке полицейские в год убивают тысячу человек."
Почитай на заборе...а за ним дрова, клоун. Тащи первоисточники на ангельском, а не подсчёты стекломойных поцреотов из Калуги, хотя даже у них написато:
"По данным The Washington Post, американские полицейские чаще всего убивали белых мужчин, которые были вооружены стрелковым или же другим видом оружия.."
18:52
Только фермеры Джоны у вас в основном почему-то по гражданским стреляют.
20.09.2019 18:52
- гость -
М-4 эт фигня, там люди такое имеют, кто хочет, и правителям никогда даже во сне не присниться даже малая часть того что у нас пЫня творит со своей камандой
20.09.2019 18:59
- гость -
Ага.. ну-ну. Не хочешь читать, я тебе переведу.
Девченка (20 лет) просто загорала на пляже. Подбежали полицейские и избили ее кулаками и теперь ей грозит 5 лет тюрьмы за нападение на полицию. Видео избиения там есть.
19:01
Не соскакивай с темы, Буратино.
Всего убийств/ Убийств на 100.000
Египет 992 1,2
Мексика 27 199 23,7
США 14 748 4,8
Бразилия 40 974 21,0
Китай 13 410 1,0
Россия 14 574 10,2
Япония 506 0,4
Великобритания 722 1,2
Германия 690 0,8
Австралия 229 1,0
Индия 42 923 3,46
Россия в тройке лидеров
19:04
- гость -
Это всё?))) Даже насиловать не стали, как "В Анапе полицейские изнасиловали 17-летнюю волейболистку на пляже
Силовики склонили спортсменку к сексу, пообещав не заводить дело.
Жаль, что в Анапе была не твоя дочурка))
20.09.2019 19:07
- гость -
Не сравнивай бытовуху с огнестрелом в руках у психопатов. Кто там в США считает людей живущих на улице или в резервациях?
19:13
- гость -
Министерство жилищного строительства и городского развития США сообщило о 552,830 бездомных, проживающих на территории Соединенных Штатов. [2]
В резервациях своя полиция и свои законы
Сравнил тебе за щеку. Проверяй.
19:09
Ну тут хотя бы дело завели и многих потом уволили, если ты читал до конца.
А в США у полиции стрелять на поражение, если есть малейшее подозрение на опасность - это в порядке вещей.
19:20
- гость -
А в США у полиции стрелять на поражение, если есть малейшее подозрение на опасность - это в порядке вещей.
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Граждане США владеют 40 процентами всего огнестрельного оружия в мире, что составляет 393 миллиона единиц. Численность населения США составляет 326 миллионов, то есть на каждые 100 человек приходится 121 единица огнестрельного оружия, говорится в докладе.
Сможешь сделать вывод?
У меня немного другие цифры.
"Никто не знает точно, сколько бездомных в США. По скромным подсчетам их больше 3 миллионов, но в действительности дело обстоит намного хуже. В США есть несколько городов, в которых количество бомжей настолько велико, что ситуацию с ростом бездомности в них называют эпидемией. Прежде всего это Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Чикаго и Сан-Франциско.
Вот немного статистики. Примерно 1 из 200 американцев когда-либо был бездомным. Около 30% всех бездомных — дети и подростки. Около 40% — женщины и девушки. Около 38% — инвалиды. И эта статистика основывается на подсчетах только тех бездомных, которые обращались в приюты. Реальная картина может выглядеть иначе."