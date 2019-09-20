Павла Устинова отпустили из СИЗО

Мосгорсуд вынес решение об освобождении Павла Устинова из СИЗО под подписку о невыезде, сообщает ТАСС.

Мера пресечения будет действовать, пока рассматривается апелляция на приговор, согласно которому актера приговорили к трем с половиной годам колонии за вывих плеча росгвардейца, участвовавшего в задержании. Следствие и суд пришли к выводу, что деятель культуры оказал сопротивление.

Приговор показался слишком суровым даже начальнику Росгвардии, который сказал, что дал бы Устинову максимум год условно.

Аналогичной позиции придерживалась и Генпрокуратура, которая попросила суд смягчить наказание в виду его "чрезмерной суровости".

Лишение свободы вызвало возмущение общественности. Актеры массово выступили в поддержку осужденного коллеги. Телеведущий Иван Ургант в эфире передачи на федеральном телеканале высмеял решение суда.