Одноклассникам погибшей ученицы школы в Камне-на-Оби окажут помощь

Образовательное учреждение в Камне-на-Оби, ученица которого найдена мертвой, консультируют о том, как следует оказывать психологическую помощь ее одноклассникам, сообщила Уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева.

Она уточнила, что обстоятельства трагедии тщательно проанализируют на региональной межведомственной группе по профилактике суицидов. По итогам обсуждения участники сделают организационные выводы.

Казанцева призвала окружающих внимательнее следить за поведением детей.

"В профилактике детского суицида важна бдительность взрослых, — подчеркнула омбудсмен. — Следует обратиться за помощью, в случае если у ребенка нарушился сон, изменилось пищевое поведение или эмоциональное состояние ребенка".

Уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае призвала случае возникновения подозрений следует обращаться к специалистам.

Она напомнила, что в регионе функционируют детский телефон доверия 8 800 2000 122 и психолого-медико-педагогические центры системы образования.

Напомним, по факту гибели девочки 20 сентября возбудили уголовное дело. По версии следователей, она свела счеты с жизнью.