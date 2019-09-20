Ученые показали, как выглядели денисовцы на Алтае

Археологические исследования в Денисовой пещере позволили зарубежным ученым воссоздать облик людей, которые раньше обитали в этой местности. Они отличаются от других останков и поэтому были прозваны по месту нахождения – денисовцами.

По структуре ДНК, извлеченной исследователями из обнаруженного в 2010 году мизинца, исследователи смогли создать графические очертания черепа, а по ним – лица.

Напомним, фрагменты костей новой популяции древних людей обнаружены в слое, соответствующему 300 тысячам лет назад. Полученную картинку опубликовал журнал Live Science.

В этих отложениях вместе с каменными орудиями археологи нашли и молочный зуб девочки. Это самые ранние останки, которые когда-либо находили здесь.

Исследователи сделали вывод, что денисовцы жили в этих местах не менее 250 тысяч лет назад. Останки неандертальцев же имеют возраст от 80 до 140 тысяч лет.

Культура у наших предков зародилась значительно позже. По оценкам ученых без всякого внешнего влияния это случилось между 60 и 50 тыс. лет до нашей эры.

Этому времени соответствуют такие находки, как украшения из бивня мамонта и зубов животных, каменный браслет из зеленого полупрозрачного хлоритолита и мраморное кольцо. Тогда же были созданы костяные иглы с просверленным ушком, в частности, самая большая игла, известная в мировой археологии палеолита.