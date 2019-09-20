Водителя автобуса накажут за громкую рекламу в Барнауле

Алтайские антимонопольщики выявили факт незаконной аудиорекламы в Барнауле, сообщает пресс-служба регионального УФАС.

Сотрудники ведомства зафиксировали на фото и видео, как автобус ГАЗ А64R42 передвигался по проспекту Ленина, громко транслируя призыв к барнаульцам обращаться в агентство недвижимости. В этом ему помогали выведенные за пределы салона колонки и монитор.

Такое распространение рекламы запрещено, так как оно создает помехи для безопасности дорожного движения.

В связи с этим водителю транспортного средства выдано предписание прекратить нарушать законодательство.

Кроме того, его могут привлечь к административной ответственности за распространение звуковой рекламы с использованием транспортных средств.

Санкции за нарушение для физических лиц предусматривают штраф до 2,5 тысячи рублей, для должностных – до 7 тысяч рублей, для юридических – до 100 тысяч рублей.