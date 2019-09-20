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Заключено соглашение о поставках алтайской продукции в другие регионы

, ИА "Амител"
Томенко подписал договор с "Интер РАО - Центр управления закупками"
Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

Соглашение о сотрудничестве подписали глава Алтайского края Виктор Томенко и гендиректор "Интер РАО — Центр управления закупками" Дмитрий Филатов, сообщает пресс-служба регионального правительства. Основная цель договоренности – рост поставок алтайской продукции в другие регионы.

Встреча прошла в Москве в пятницу, 20 сентября.

Энергетический холдинг "Интер РАО" ежегодно осуществляет закупки в регионе в среднем на 300 млн рублей. Его интересуют, в первую очередь, котельное оборудование, редукционно-охладительные установки, пластиковые трубы, моющие средства и другие товары, производимые в Алтайском крае.

"Политика краевых властей направлена на развитие наших компаний и поиск новых инвесторов", — констатировал Томенко.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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