Заключено соглашение о поставках алтайской продукции в другие регионы

Соглашение о сотрудничестве подписали глава Алтайского края Виктор Томенко и гендиректор "Интер РАО — Центр управления закупками" Дмитрий Филатов, сообщает пресс-служба регионального правительства. Основная цель договоренности – рост поставок алтайской продукции в другие регионы.

Встреча прошла в Москве в пятницу, 20 сентября.

Энергетический холдинг "Интер РАО" ежегодно осуществляет закупки в регионе в среднем на 300 млн рублей. Его интересуют, в первую очередь, котельное оборудование, редукционно-охладительные установки, пластиковые трубы, моющие средства и другие товары, производимые в Алтайском крае.

"Политика краевых властей направлена на развитие наших компаний и поиск новых инвесторов", — констатировал Томенко.