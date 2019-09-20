Котенок умер после съемок в Санкт-Петербурге. Его не кормили

Котенка приобрели как инвентарь для съемок и попросту забыли, что его необходимо кормить. Животное погибло вскоре после окончания съемок, сообщает Piter.tv.

Жительница Санкт-Петербурга рассказала изданию, что котенка ей принесла подруга после студенческих съемок в "Институте кино и телевидения". Они длились несколько дней. Все это время его никто не кормил, утверждает россиянка.

Детеныш был в крайнем истощении. Осознав, что жизнь животного находится под угрозой, девушка отнесла его в ветеринарную клинику.

Там ему поставили диагноз "обезвоживание", и пытались выходить, поставив катетер. К сожалению, четвероногий пациент скончался.

Теперь приютившая его горожанка стремится найти тех, кто виновен в гибели животного. По ее словам, она несколько раз пыталась связаться с деканом учебного заведения, но он все время был чем-то занят. На сообщения в социальной сети он не ответил.