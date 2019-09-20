Ужесточение правил призыва в армию готовит Минобороны

Минобороны России хочет ужесточить правила призыва в армию, сообщает газета "Известия".

Одно из готовящихся нововведений – это призыв по месту жительства. Речь идет о том, чтобы ставить на учет в военкомате даже тех жителей региона, у которых нет местной прописки.

Сведения о молодых людях, подлежащих призыву, предлагается получать от предприятий и учебных заведений.

Напомним, 1 сентября вступил в силу закон, изменяющий порядок призыва в вооруженные силы России.

Теперь россияне могут отказываться от законной отсрочки от службы в армии по призыву.

Такая возможность предоставляется студентам очной формы обучения, ученым и близким родственникам (сыновьям и братьям) погибших военных.