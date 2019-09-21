Банду серийных угонщиков красных иномарок судят в Барнауле

Индустриальный районной суд Барнаула рассматривает уголовное дело против пяти жителей Новосибирской области, обвиняемых в угоне девяти красных автомобилей, сообщает "Интерфакс".

Как установлено следствием, они приобрели специальное устройство, позволяющее им отключать сигнализацию и запускать двигатель чужого автомобиля. С его помощью с 2017 по 2018 год было похищено восемь Mitsubishi Lancer и одна Toyota Corolla. Причем в последнем случае у них явно что-то пошло не по плану.

Чтобы сбывать угнанные автомобили под видом "чистых", они дешево приобретали поврежденные в ДТП машины тех же марок с документами. Используя их детали, злоумышленники выдавали чужие иномарки за честно приобретенные, которые на деле давно уже отправлены в утиль. С каждого такого авто они получали до 400 тысяч рублей чистой прибыли.

Под тяжестью добытых следователями улик угонщики согласились сотрудничать со следствием и признались в содеянном.