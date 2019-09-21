Бутину депортируют в Россию сразу после освобождения

Отец осужденной в США уроженки Алтайского края Марии Бутиной рассказал журналистам, что ее депортируют из Соединенных Штатов сразу после освобождения из мест лишения свободы, сообщает газета "Известия".

"Конкретный рейс, время вылета и так далее не будут нам известны до тех пор, пока она не сядет в самолет, – рассказал Валерий Бутин. – Перед самой посадкой дочери дадут возможность сделать один телефонный звонок".

По его словам, билеты на рейс будут приобретены за счет американской стороны. Судя по тому, что срок отбывания наказания заканчивается 25 октября, высока вероятность, что она улетит из США именно в этот день.

28 апреля суд приговорил Марию Бутину к полутора годам тюрьмы с вычетом уже проведенного под стражей срока (девять месяцев). После отбытия наказания девушку депортируют на родину.

В качестве аргумента такого вердикта приводится мнение, что Бутина "ставила под угрозу национальную безопасность США", так как "тайно налаживала связи для продвижения российских интересов и собирала полезную для России информацию".

Бутину заподозрили в "сговоре c целью работы агентом иностранного государства" без соответствующей регистрации при американском правительстве. Кроме того, россиянку обвинили в попытках "развивать связи с лицами в США и проникать в организации, имеющие влияние на американскую политику".

Обвинение предполагает, что она действовала без официальной регистрации, требующегося по закону раскрытия того обстоятельства, что она была агентом российского правительства. Ей грозило до пяти лет тюрьмы.

Минюст сообщил, что, согласно обвинительному заключению, с 2015-го и по меньшей мере до февраля 2017 года Бутина работала по распоряжению члена российского правительства и вступила в сговор с гражданином США – политическим консультантом Республиканской партии Полом Эриксоном для установления контакта с американцами, имеющими политическое влияние.

Мария Бутина окончила АлтГУ в 2010 году. По образованию она политолог. Была членом Общественной палаты Алтайского края. Является основателем и членом правления общероссийской общественной организации "Право на оружие".