Какими будут осень и зима в Алтайском крае

Вероятностный прогноз температурного режима в России на отопительный период (октябрь – март) опубликовал Гидрометцентр России.

Согласно ожиданиям синоптиков октябрь в Алтайском крае с вероятностью 60% будет холоднее нормы (многолетняя средняя температура в этом месяце +2,5°C).

В остальные же месяцы среднемесячная температура будет находиться на уровне нормы. В ноябре это -6,8°C, в декабре -13,9°C, в январе -15,8°C, в феврале -15,1°C.

А вот весна будет теплее, чем обычно, уверены эксперты. Средняя многолетняя температура в марте -7,3°C, но специалисты считают, что в 2020 году она будет значительно выше.

Метеорологи отмечают, что точность аналогичных прогнозов в предыдущие годы составила от 58% до 81%.