Девочку не приняли в детсад из-за деформации черепа и сросшихся пальцев

Жительнице села Алатаны в Башкирии отказали в приеме ребенка детский сад. Женщине напрямую заявили, что ее дочь "распугает всех воспитанников", сообщает НТВ.

Дело в том, что у ребенка врожденная деформация костей черепа и сросшиеся пальцы. И то, что она выглядит не так как другие дети, руководство детсада сочло достаточным основанием для отказа в зачислении.

Мать малышки готова была смириться с таким отношением, но о ситуации узнали волонтеры. Они распространили информацию о предвзятом отношении к ребенку, и в обществе возник резонанс.

После этого в детсаде выразили несколько иную формулировку отказа: чтобы девочка могла нормально играть и ходить, ей нужна операция по разделению пальцев.

Башкирские медики уже давно планируют организовать хирургическое вмешательство, вот только дальше планов дело не заходит.

"Там у них такая катавасия. Не поймешь — в Уфу в Оренбург, в Москву. У нас такие врачи, — рассказывает дедушка девочки. — Обманывают, наверное. Говорили, будем операцию делать, и замолчали на счет этого".

Ребенку лучше сразу пройти опыт общения с другими детьми в детском саду и школе, утверждают психологи.

"Чем раньше она получит опыт реакций, тем проще ей будет справиться с условиями, в которых она живет и растет, — уверена педагог-психолог Екатерина Белан. — Чем больше она получит реакций, тем проще ей будет принять себя такой, какая она есть".