Видео расстрела полицейских в метро Москвы попало в интернет

Видеозапись стрельбы полицейского по своим коллегам, которые явились без оружия, чтобы задержать его, опубликовали в интернете. Инцидент произошел в московском метро на станции "Рязанский проспект" 18 сентября.

Двое сотрудников службы собственной безопасности полиции явились к стражу правопорядка, чтобы допросить его по подозрению во взятках, уточняет Telegram-канал Baza. Они были безоружны.

Однако подозреваемый не захотел сдаваться и достал табельный пистолет. На записи видно, что в какой-то момент один из коллег пытается забрать оружие, но у него это не получается.

В результате стрельбы один сотрудник правоохранительных органов погиб, второй – получил тяжелое ранение. Открывший огонь на поражение мужчина задержан.