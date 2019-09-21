Солнечная погода установится в Алтайском крае 21 сентября

Жители Алтайского края могут насладиться теплой и солнечной погодой в этот уик-энд, следует из прогноза регионального ЦГМС.

Днем 21 сентября воздух прогреется от +17°C до +22°C, ночью будет значительно прохладнее – от +3°C до +8°C. "Летнюю" картину немного подправит порывистый ветер. Его скорость временами может достигать 14 метров в секунду.

В Барнауле в светлое время суток столбик термометра дойдет до отметки от +17°C до +19°C, в темное – опустится до планки от +4°C до +6°C. Ветер западный с переходом на северный, 4-9 м/с.

Напомним, что на следующий день бабье лето продолжится жаркой погодой. Жители Алтайского края смогут почувствовать настоящую жару посреди осени – дневная температура может достигать до +30°C.