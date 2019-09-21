Сбербанк снизил ставки по вкладам

Сбербанк с 19 сентября уменьшил ставки по вкладам как в рублях, так и в валюте. Как сообщает "Коммерсант", снижение для рублевых вкладов составило от 0,3 до 0,5 процентных пунктов.

Теперь доходность по вкладу "Управляй" в рублях составляет от 3% до 4,3%, "Пополняй" – от 3,7% до 4,6%, "Сохраняй" — от 3,1% до 5,09%.

Кроме того, запущен новый вклад "Онлайн плюс", где при вложении от 50 тысяч рублей можно за год увеличить сумму на 5,75%. Его можно открыть до 31 октября.

Примечательно, что еще в марте текущего года во многих крупных финансовых организациях можно открыть депозит под 8% годовых.