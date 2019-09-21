Сбербанк снизил ставки по вкладам

Сбербанк с 19 сентября уменьшил ставки по вкладам как в рублях, так и в валюте. Как сообщает "Коммерсант", снижение для рублевых вкладов составило от 0,3 до 0,5 процентных пунктов.
Теперь доходность по вкладу "Управляй" в рублях составляет от 3% до 4,3%, "Пополняй" – от 3,7% до 4,6%, "Сохраняй" — от 3,1% до 5,09%.
Кроме того, запущен новый вклад "Онлайн плюс", где при вложении от 50 тысяч рублей можно за год увеличить сумму на 5,75%. Его можно открыть до 31 октября.
Примечательно, что еще в марте текущего года во многих крупных финансовых организациях можно открыть депозит под 8% годовых.
Комментарии
А что вы хотели? Германгреф не резиновый. Кормовая база сокращается, а аппетиты у него нарастают.
"Германгреф не резиновый" точно он как впитывающая губка фининсовая!
За 5 мес 2019 г. доходы Сбербанка увеличились на 0,6% до 514 млрд руб.,После обращения Грефа к президенту Путину (июль) — через два месяца ему дали льготы по Антипинскому ННЗ ( банк забрал его за долги) и то позволит тепепь владельцу лицензий сэкономить 100–120 млн долларов. Сбербанк России стал оператором (бесплатно обслуживать будет правда, но масса обслуживаемых денег то вырастет) для счетов победителей конкурса президентских грантов. Кроме того сам банк получил такой грант на робототехнику. И это на фоне - "За 5 мес 2019 г. доходы Сбербанка увеличились на 0,6% до 514 млрд руб"