Ученые нашли связь между водопроводной водой и заболеваемостью раком

Американские ученые нашли взаимосвязь между качеством водопроводной воды и заболеваемостью раком, сообщает научный журнал Heliyon.

Для этого они провели комплексное исследование химического состава воды почти в 50 тысячах коммунальных хозяйствах США.

В результате исследователи установили, что недостаточно очищенная или слишком сильно обеззараженная вода стала причиной около 100 тысяч случаев заболеваний раком.

Наиболее негативное влияние на здоровье людей оказывали повышенное содержание мышьяка, радия и урана, а также побочных продуктов дезинфекции.

Также они обратили внимание, что в крупных городах негативный эффект питьевой воды значительно ниже, так как в них лучше организован контроль за ее качеством.

В то же самое время ученые уточнили, что для подтверждения полученных выводов требуются дополнительные исследования.