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Власти Алтая доложили о полной готовности к отопительному сезону

, ИА "Амител"
Все показатели подготовки объектов ЖКХ соответствуют нормативам
Фото: altai-republic.ru

Фото: altai-republic.ru

Власти Республики Алтай доложили полпреду президента в Сибири Сергею Меняйло о том, что регион полностью готов к началу холодов, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Согласно сведениям профильного ведомства, все показатели подготовки объектов ЖКХ соответствуют нормативам. В частности, получены все паспорта готовности потребителей.

Запасы топлива котельных коммунальных предприятий также в пределах нормы. Угля запасено свыше 26 тысяч тонн (на 6% выше норматива), а жидкого топлива – 2 тысячи тонн (на 15% больше необходимого минимума).

Напомним, на подготовку к холодам муниципалитетам из регионального бюджета в 2019 году выделили 50,6 млн рублей.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

21.09.2019 16:33
- гость -

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