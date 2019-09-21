Власти Алтая доложили о полной готовности к отопительному сезону

Власти Республики Алтай доложили полпреду президента в Сибири Сергею Меняйло о том, что регион полностью готов к началу холодов, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Согласно сведениям профильного ведомства, все показатели подготовки объектов ЖКХ соответствуют нормативам. В частности, получены все паспорта готовности потребителей.

Запасы топлива котельных коммунальных предприятий также в пределах нормы. Угля запасено свыше 26 тысяч тонн (на 6% выше норматива), а жидкого топлива – 2 тысячи тонн (на 15% больше необходимого минимума).

Напомним, на подготовку к холодам муниципалитетам из регионального бюджета в 2019 году выделили 50,6 млн рублей.