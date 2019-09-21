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Союз риэлторов Барнаула и Алтайского края сменит президента

, ИА "Амител"
Дмитрий Дворядкин заявил, что не будет выставлять свою кандидатуру
Татьяна Зинченко / Фото: altayrealt.ru

Татьяна Зинченко / Фото: altayrealt.ru

Действующий президент Союза риэлторов Барнаула и Алтайского края Дмитрий Дворядкин рассказал, что не планирует выставлять свою кандидатуру на следующих выборах руководителя организации, сообщает "Алтайский портал недвижимости".

Он заявил, что наиболее подходящей заменой считает своего заместителя Татьяну Зинченко, которая владеет одноименным агентством недвижимости.

Он предложил членам совета принять ее в качестве кандидата на следующих выборах. Они пройдут в марте 2020 года.

Помимо Зинченко на должность могут претендовать и другие участники Союза. Для этого им нужно разработать и представить программу развития организации.

Дмитрий Дворядкин избран главой Союза риэлторов Барнаула и Алтайского края в 2018 году. После избрания он предложил назначить Татьяну Зинченко своим заместителем. Предложение было одобрено.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

21.09.2019 16:03
- гость -

Союз перекупов понятнее

21.09.2019 16:11
- гость -

когда прочла заголовок подумала не слишком ли много на себя берут и где на них девочки юристы

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